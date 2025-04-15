陽氏萃恒／台灣灶神到底怎麼上天庭？

我記得第一次來到台灣是十一月，過沒幾個月便是過年。那年特別想家，雖然不懂台灣的習俗，但我特地去市場買很多種水果，依照越南過年方式，堆疊成漂亮的水果盤，擺放在神明桌上。家裡的祭拜由公公負責，他沒講話但點頭滿意我的水果盤。或許因為這樣，第二年我們搬家後，祭拜祖先的事情他沒交代，默許我自己祭拜。

為灶神準備坐騎

身為一位來自越南的媳婦，我不太懂台灣的習俗，第二年接下家裡祭拜的重任後，自然將越南文化複製過來。越南的過年，北部家裡會放上桃花，南部則為梅花，但不管南部或北部，一定會在神明桌上擺放漂亮的水果盤，種類視各地區的水果而定。

小時候家裡窮沒有冰箱，後來有了冰箱，卻不習慣吃冷凍食材，所以家人會天天到市場買菜。來台灣我當了家庭主婦，沒事時也天天跑市場，我發現傳統市場裡，只要人擠人就是拜拜日。想知道相關訊息，攔住買菜的阿婆，就可以了解今天要拜什麼、買什麼供品。市場漸漸變成了我的生活字典，我不特地記下台灣的拜拜日，也能掌握相關習俗。

台灣跟越南，其實有很多相同，農曆新年、中秋節、寒食節、送灶神等，在我的自由發揮下，最終變成台越混合模式。不過，送灶神那天早上，我特地打了一通電話給老媽，問她要準備什麼，因為在我記憶裡，她特別注重送灶神上天庭的祭拜。

越南灶神是三尊，兩男一女：一尊管土地，一尊管家，一尊管廚房。送灶神這天除了要準備供品，還要幫灶神買三頂官帽，男灶神跟女灶神官帽不一樣，前者兩邊有長長的耳朵，後者則無。此外，還要特別準備三隻活鯉魚，作為灶神的坐騎──越南灶神會騎著鯉魚上天庭，稟報這家今年的狀況。電話的另一頭，老媽仔細叮嚀一定要買活著的魚，拜完了帶去有水流地方放走，不然灶神無法上天庭。

沒鯉魚怎上天庭

農曆12月23日是越南送灶神日，可市場根本沒賣鯉魚，官帽也沒有。我儘管照樣祭拜，心裡卻很納悶，這樣家裡的灶神該如何抵達天庭？拜完後我愈想愈擔心，就跑去問公公。公公說：「明天二十四號才是送灶神的日子，台灣灶神只有一位呢。」聽完後，我腦袋在兩個文化差異盤轉著，怎麼只有一位又差一天呢？這可跟越南不一樣。

大概白天想太多，晚上我朦朧中在夢裡與灶神相遇了。祂應該是台灣的灶神，因為只有一位，不是三位。祂親切地對我說：「我不用鯉魚，也不用官帽，所以別太煩惱。」正想追問，那您騎什麼上天庭呢？他已經匆匆離開。我恍然大悟，原來家裡的灶神是台灣的。也對，如果是越南的那三位，祂們沒鯉魚、穿戴不合格，無法上天庭，大概會把我給罵得天翻地覆。

然而，接著我又想到，神明都是台灣的，我卻用越南語拜拜，這樣可以嗎？不過，可能有很多新住民來到台灣，跟我一樣用自己語言拜拜吧。或許面對多元文化的台灣神明，在大量的新移民人潮來到之前，老早就學會了各國語言，不然怎麼聽得懂我們這些新住民的祈願。

醒來後正是台灣的送灶神日，我決定再跑市場，詢問婆媽不用鯉魚的灶神，到底用什麼工具上天庭？