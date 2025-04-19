王筱茵／【來到神明的面前】可能不小心情勒了關聖帝君

二十幾歲移住北部後，就賃居在行天宮附近，跟關聖帝君當了十多年的鄰居，也不知哪來的靈感，一廂情願地認為，住那麼近，若有什麼事，帝君都會罩我的吧，自顧自地把帝君視為土地公般的管區，有帝君就安心。所以儘管每天早晚都會經過行天宮，但太平無事時，可能幾個月才會入內請安一次。

但後來啊，人慢慢有了年紀，知道很多事並不掌握在自己手裡，一遇不順或內心脆弱時，就會很自然地想去廟裡走一走。有時聽同事說感冒一直好不了，或衰運纏身，也不忘建議對方去行天宮走一趟、過個運，提醒要從右門進、左門出（我們面對帝君的右手邊即為右門），拜完還要記得在廟裡待一下。不知不覺間，養成一有事就去拜拜的習慣，但某天幡然醒悟自己這樣好像有點失禮，不該總是有事相求才臨時抱帝君大腿，於是決定一個月得進去一次，乖乖跪在帝君跟前，好好敬拜感謝祂的照顧。

殷勤地向祂更新進度，搬家果真萬事順利

十多來年，歲月算是靜好，直到某天房東突然來訊通知即將都更，要我兩個月內搬離。時近年末，工作非常忙碌，若扣掉周間上班，算算得在四個周末共八天裡重複找房、聯繫、看房流程，再到打包跟搬家，嘩－－當下真是晴天霹靂，突如其來的噩耗霎時讓我手足無措，一想到即將流離失所，一度悲從中來，還忍不住在公車上落淚。當時坐我對面的少女們正熱絡討論心愛的偶像，我邊傷心邊羨慕起她們應該都是台北人吧，年輕真好、不用擔心沒地方住真好。當我默默用手背抹去淚水時，公車恰好停在行天宮前，我立刻下車向帝君報告此事，請祂保佑我順利找到新居。

結果，隔天就找到了，而且還是我看的第一個物件。該房源很搶手，我聯絡較晚，原本不抱任何希望。那天循著房東給的地址，愈近愈感熟悉，發現竟然就在常去的好朋友家對面。空間敞亮、風格雅致、家具齊備，距離公司也近，感覺有一道光映入我愁雲慘霧的心。房東是有著一頭華髮，看上去約莫七十來歲的太太，穿著我衣櫃裡也有的黑白格子洋裝，氣質優雅但透露出一股嚴謹，她說當天有好幾組人來看過，也有人想直接簽約，但因為她也挑房客，所以還空著，我一聽立刻開始今生最誠懇的自我介紹，而後也順利地租下。

就這麼相隔不到二十四小時，我再度回到行天宮，一掃昨日淚漣漣的慘狀，歡天喜地向帝君報告最新消息，並感謝神威庇佑。自此，我成了帝君的信徒。

那段時間我一直殷勤地向祂更新大大小小進度，連訂購的打包紙箱預計哪天到貨，都拜託帝君要讓我順利收到。最重要的搬家日期時間，從哪裡搬到哪裡也詳細報備，怕帝君沒聽仔細，我還會重複講個兩三次。

不得不說，搬家過程真的萬事順利，堪稱電影編劇寫好的那種完美程度。比如說，我請假回家收網購紙箱，人一到家門口，物流先生也同步抵達；為了捐書攔的計程車大哥剛好也是南部人，不但好心幫忙搬書，還熱情地給我打氣祝我順利；配合的搬家公司人員非常專業還很幽默，一路暢聊歡笑聲不斷，一到新家也正好有車位，整個過程可謂行雲流水、無痛完成，搬好之後我當然也不忘回去稟報帝君。

請帝君好神做到底，幫我找一段好姻緣

如此使命必達又這麼照顧我的帝君，想必也很關心我的人生大事吧？

前幾年疫情時，因為公司遠距上班政策，我搬回老家待了一段時間，當時繭居在家工作吃飯睡覺，每天都披頭散髮配睡衣短褲，活像個阿伯，「人生好像就這樣了」的絕望感油然而生。時年三十八歲的我，同步併發大齡單身焦慮，開始認真用起交友軟體。待疫情緩解，返回北部，我重振旗鼓並積極約會，也向身邊親友放消息請大家不吝介紹，連爸媽安排的盲盒相親亦不由分說一概出席，甚至時不時在社群上寫些交友軟體趣聞，明的暗的強烈釋放「我現在要找對象」的訊息。

除了人為努力，我也借助神威。以前去廟裡拜拜，求的都是全家平安身體健康，遇到月下老人才會求姻緣，但後來集中火力全部改求姻緣！而且全面解禁，進到廟裡也沒在管眼前神尊執掌什麼，不管主神是天上聖母、觀世音菩薩，我求的一律都是好姻緣！都是男朋友！那時的我突然誠摯地信奉起《牧羊少年奇幻之旅》說的：「當你真心渴望某樣東西時，整個宇宙都會聯合起來幫助你。」以往說好聽點是隨緣灑脫，實則軟爛不振的我，在三十八歲那年「垂死病中驚坐起」，一積極起來就直接到走火入魔的程度。

那陣子網路上流傳一篇文章，相傳行天宮的關聖帝君一直坐鎮廟裡，接單很快、辦案效率極高，雖然我此前真沒想過要向帝君求姻緣，畢竟大家求的都是平安跟事業，姻緣感覺不是祂的業務，可我當時已經殺紅了眼，也深信自己跟帝君特別投緣，想到我小弟還是帝君的契囝，說來我們也算是有一層親戚關係，而且帝君既然都幫我找到房子了，好神做到底，下一步就是幫我找姻緣了吧（帝君何辜！），因此我立刻在手機打好我喜歡的對象條件，直接邊拜邊念給帝君聽。

說來很神奇，有一次我拜完還坐在廟裡時，手機就傳來交友軟體配對訊息，對方是之前曾經約會過幾次，當下覺得還不錯，但後來失聯的對象，竟然就在我求完帝君那刻重新搭上線。還有一次是才剛走出行天宮在等紅燈時，就配對上一個新對象，雙方相談甚歡，也往來了兩個月。有一次則是過了幾個路口之後配對到的……上述幾位出現的速度之快，都是我人還在行天宮周邊就發生的事，我更加深信帝君辦事效率超高這個傳說是真的！

只是，上述幾位皆非良人，所以我一再回到行天宮，一再檢討流程找出改善空間。可能是條件寫得不夠精確，那就再校正草稿；也安慰自己，可能帝君是男神，比較不懂女生喜歡的類型；或者帝君想說先求有再求好，自然良率沒那麼高，沒關係，我們（我跟帝君）繼續努力。

雖然有點像在客訴，但絕對不是在抱怨

每次揮別一個對象，我就去向帝君做結案報告，以一種有點像在客訴，但絕對不是抱怨的心情傾訴。先謝謝祂給我這次機會，可惜沒那麼合適，再請祂幫忙繼續派送新的對象。拜拜禱詞愈講愈多，時間也愈拉愈長。我先跪著講一次，站起來再講一次，也會跟兩側的關聖太子平及周恩師倉報告，讓祂們有空時幫忙提醒。拜完後，我習慣在廟裡靜坐沉澱一下，但不會閒著，會挑一個正殿兩側可以看到帝君側臉的位置坐著，懷抱一種恐怖情人的心態，以無比炙熱的眼神望向祂，邊緊迫盯神邊再度重複心中所願──絕對不是施壓，只是真心祈求。算了算，直到離開行天宮為止，大概會講個八遍十遍，「我真的很想好好談個戀愛，希望帝君可以幫我找到怎樣怎樣的對象，拜託拜託！」事後回想起來，當時根本就是在情勒關聖帝君了吧，還一去再去！如果帝君會移動，我執著的程度應該足以犯下跟騷法了！

或許是這樣精誠所至、金石為開，抑或帝君被煩怕了，我們（我跟帝君）長期配合下來，不斷trial and error，我真的遇到了一個很不錯的對象，在穩定交往一陣子後，我帶著男友向帝君報告，再次深深感謝祂的護佑。說起來，儘管前面遇過很多讓我傷神不已的妖魔鬼怪，但想想也是那些跌跌撞撞換來的經驗值，我才能夠知道現在的對象是良人。許久後的某天，突然看到當時寫在手機備忘裡的條件，男友竟幾乎吻合當初向帝君下的訂單，我大關聖帝君英明神武！

後記：雖然下筆前有去行天宮擲筊，得一允杯可寫，但本篇僅為個人經歷及浮想聯翩的心得，不保證任何效果及立場喔。