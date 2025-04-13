李東龜／小心別落入「細節地獄」的陷阱

完美主義傾向高的人，有時會陷入「細節地獄」。舉例來說，有一位學者將論文投稿至某學術期刊，經過審查後，這篇論文有需要修改的地方，對此，這位學者需要提出額外的文獻資料，證明其觀點。有時，寫出一句補充說明或解釋，就需要花上幾天的時間。若是具有完美主義傾向的人，即使已經蒐集了所有需要的資訊，他可能仍會覺得自己似乎遺漏了什麼，於是又繼續尋找相關資料，導致自己來不及撰寫補充說明的內容，進而拖到回覆的時間。

那麼，為什麼完美主義傾向高的人，會花費過多時間和精力蒐集資料？他們又為何如此執著於細節呢？

他們共同具有的特性，是「個人標準高」與「成就需求」導向。他們害怕沒有達成目標的自己會被否定，害怕這樣的自己不被他人接受，於是盡可能地努力達到理想中的完美，也因為如此，他們才不願放過任何一個細節。然而，令人遺憾的是，完美只存在於幻想中，哪怕他們再怎麼接近完美，也不會就此滿足，反而會繼續追求更高的目標。

於是，他們很難體會到「這樣就夠了」的感覺。即使已經收集了充足的資料，卻因為擔心會出現紕漏，所以即使繳交期限迫在眉睫，還是會不斷查找資料，試圖做到連細節都完美無缺的程度。

「預防自己犯錯與失敗」這件事，在完美主義者眼裡至關重要。對此，他們需要充足的準備，儘量降低無法預期的負面結果發生的機率；為了確保一切完美，他們會反覆檢查兩到三次，甚至不放過任何一個小細處；同時，所有事物都必須在自身可預測、可掌控的範圍內，他們才能安心。於是，當他們認為自己的能力無法勝任某項任務，或感覺事情不受掌控時，就容易出現拖延行為。要是任務難度高或任務的分量太多，拖延的可能性也會更高。

試圖控制某部分的細節或不足，卻無法控制在期限內完成重要事項，這反倒讓人啼笑皆非。當然，如果可以完美地展現細節，並在期限內完成任務，這是最好的，完美主義者也希望自己能如此。然而，當人陷入「執著細節」的地獄中，做事的進度往往會被拖累，過程也會相當辛苦。若總是事與願違，常常難以維持「細節」與「期限」間的平衡，就需要以實際情況來判斷，究竟要先確保哪一方面的掌控權。

●摘自聯經出版《卡住你的不是懶惰，是情緒》