【這個職業有祕密：瑜伽老師篇】張瑜／瑜伽練習者，從學到教

一切緣起於國小的多功能教室。大學時，媽媽找我去湊人數，我的瑜伽課便如此隨意地展開。老師的口令清晰簡易，我很快就適應了。當時還不知道自己開始了什麼，但從小身為藥罐子，沒運動習慣，這樣一周規律一小時、沒有競爭與效率壓力的練習，是我生命中非常幸福美好的段落。儘管後來報名人數未滿，課就散了，我仍對瑜伽生出興趣。

一周一堂，避世綠洲

沒過多久，姊姊推坑運動中心的瑜伽課。經驗豐富的老師，在一堂八十分鐘團練裡，除了基礎呼吸，循序漸進引導並逐次堆疊進入高峰體位。雖是團練，但她敏銳地根據個體差異個別化指導，讓我體會遵從身心的聲音練習。因緣俱足下，我也挑戰嘗試倒立，打破自我的設限。步入職場後，一周一堂瑜伽，有時忙碌蹺課、有時壓力爆棚加碼兩三堂，它成為避世綠洲。在課堂上，我可以暫時放下現實中的狗屁倒灶，好好呼吸，觀照、專注在自己，配合指令讓身體帶我前往我以為到不了的空間。

一次職涯迷惘，與老師閒聊。她娓娓道來瑜伽帶給她的種種，身心健康、學與教的得失、持續進修的時間金錢。這份兼職在收入上不及付出去的，可她收獲到內外在安定，不是金錢所能衡量。懵懂的我收下這份分享，後來每當困頓，便想起教室樓下的街邊，來往人車嘈雜，老師沉穩的聲音與發出熊熊火光的眼神。或許數年前家人無心插柳的邀請，以及啟蒙老師不藏私分享，為我種下「瑜伽可以作為一條與自己、他者深刻連結」的種子。

台灣疫情爆發那年，許多原本只開實體課程的大師隨機應變，開起了免費線上課程。封城居家工作期間，我因而獲得大補帖，一天上個兩三堂，哈達、阿斯坦加、流動、靜坐冥想、陰瑜伽、睡眠冥想，印度傳統醫學阿育吠陀與悉達系統，瑜伽經典哲學與神話故事都躬逢其盛。感謝這場搞得世界翻天覆地的疫情，加速推動我的旅程，讓肉身與內在有了更緊密連結。解封後，打定主意報名為期四個月的周末師資培訓。

不過，師資課程的深化，反而令我在期間認知到自己在該領域有太多尚未接觸到的面向。除了現今常見視瑜伽為運動，在運動中心做身體練習，其實還有哈達瑜伽強調陰陽平衡，將呼吸、潔淨、身印、鎖印視為與體位同等重要的部分；陰陽生出五元素，如同中醫五行學說，印度醫學阿育吠陀重視五元素平衡。兩百小時的師資培訓，就像打開一扇大門，大門後還有海量無盡、尚未接觸與理解的各門派知識。要從所學汲取濃縮設計一堂八十分鐘的課程分享，比原先單純身體練習更難了。

跌跌撞撞，邊做邊學

井底之蛙第一次獻醜，是在啟蒙老師詢問有沒有意願去代課。那堂課教得戰戰兢兢，看到自己有好多不知道。喪氣後重新振作，在工作與代課間，報名工作坊和找書來讀，也持續找啟蒙老師討論調整，希望蹩腳的自己不要被看穿。

這樣搖搖顛顛幾年，來上課的同學各取所需，平常有運動習慣的、上班族肌肉緊繃無力的、年老肌肉消減關節退化等。雖然備課有一連串編排的動作序列，隨著每堂到課同學不同，個體間差異大，除了臨機應變，練習以我所學到的替代體位給予差異化指令外，我更發現在所謂動作達到與未達到兩端，中間還有許多不需要去到哪裡的空白。

《瑜伽經》說：「穩定且舒適，即是體位法。」隨著教學機會增加，我漸漸找到目標，希望讓同學能從中感受與自己更深刻的連結。在動作停留時，那些空白可以是呼吸，可以是身體動作細緻化，可以是觀內在猴心，看那個想要移動到更遠更高的慾念，試著共存，最後念頭消弭殆盡。

透過教學，我也看見自己看見同學快要可以去到高峰體位時，總選擇下達安全體式指令。慢慢地，我從教學者的位置認知到自己更多限制，那個不願意接受未知的一部分，未知可能代表危險，危險帶來恐懼，恐懼進一步加深迴圈。心中有一個警鐘尖叫，內在的限制性信念在搖晃。有時六根不淨，開啟教學模式的同時，腦中瀏覽器還額外開啟第二三四五六七八個視窗，雜念紛飛。看見一堆視窗劈里啪啦作響，通常代表等一下就會消失。我看見我還在嘗試與那些既存已久的習性逆著做。

這份斜槓跌跌撞撞邊做邊學，從最初當學生獲得的幸福與喜悅，轉換成希望將所獲得的教給他人，再轉作看見他人需求的同時，能將所學分享，也算是一路看見自己心念轉變。《瑜伽經》提到持續練習、不執著，是瑜伽修持的兩大原則。我持續練習體位、練習冥想、練習呼吸是盼望獲得健康、內在平靜與活在當下，這些盼望背後代表執著。持續練習與不執著看似衝突，但當我持續練習看見執著時，我便再回到練習，觀看到緊抓不放的執著之大，透過時間推前，在看見的同時捨下。

作者簡介：張瑜，瑜伽學習者、練習者、分享者。願從中體會智慧與慈悲。