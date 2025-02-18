靈感是一種很謎的東西，日本知名作家湊佳苗曾說，她在做家事的時候特別容易萌生靈感。不少身邊的創作者朋友也說，洗澡、慢跑以及倒垃圾時靈感總是源源不絕，比起枯坐在書桌前呆瞪著電腦螢幕有效果多了。

靈感到底是什麼？其實所謂靈感，就是前所未見的新鮮組合，例如撿紅包的冥婚習俗加上同志戀情，再加上一名鋼鐵直男新郎倌，結合成為紅極一時的電影《我與鬼變成家人的那件事》。再舉例來說，幾年前的某天，我閒來無事翻閱了科學雜誌，一時之間腦內電光石火，便以「地心假說」、「墨西哥水晶洞穴」搭配「北極圈末日種子庫」，創作出一部關於地心人在地球末日後通過危險重重的水晶洞穴，前往地表蒐集植物DNA並且建立新世界的故事。

創作者們都渴望源源不絕的好點子，最好靈感之神降駕，讓我們獲得天啟、日寫萬字。大家可曾想過，為什麼靈感常常在不經意時造訪呢？以科學觀點來說，這是腦內神經元的增生和連結的結果。當你集中火力思考，你的腦袋其實會對你思考的原料貼標籤，一直等到你休息放空，神經元才會把貼上標籤的東西互相連接起來。所以，工作之餘的休息空檔，做點不需要動腦筋的事情，讓大腦緩衝，重新發揮更好的效率，反而能刺激靈感的生成。

做家事顯然是個喜迎靈感的好辦法。某一天，兒子和我一起去倒垃圾，等待垃圾車的短暫幾分鐘裡，忽然就以經典童話改編出一個小故事〈賣導彈的小女孩〉。從前從前，一個淒涼的耶誕夜，小女孩一顆導彈都賣不出去，她又冷又餓又孤單，想起過世的奶奶曾經對她說，如果很冷，就點燃一枚導彈吧……那一晚，全村都見到奶奶了。

聽完兒子隨口編的故事，直到垃圾車離開，我足足捧腹笑了五分鐘。不過在此也要來個友善小提醒，創作初期經常仰賴靈感，但後來，隨著知識內化和工具的增加，慢慢會練成類似工業化的工作流程，這也是大部分職業文字工作者的寫作方法，畢竟案子有固定期程，光是仰賴隨機出現的靈感，恐怕遠遠不夠用唷。