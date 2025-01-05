李志傑／吃一口麵包，回到西班牙

那天媳婦送來一個精緻的禮盒，打開一看，是耶誕節主題麵包，還和當年我在西班牙吃的roscon幾乎一模一樣。

進入十二月，過節氣氛愈加濃厚，平安夜、新年之後，就是一月六日三王來朝的慶典，也是所有孩子最盼望的一天。聖經記載耶穌誕生時，東方三位賢士得知喜訊，在天使指引下帶著禮物去見聖嬰，那一天便成了西班牙的兒童節。當天所有孩子皆會收到禮物，但頑皮的孩子會先收到一包黑色的木炭糖，作為警惕。除此之外，家家戶戶還會吃一種很特別的麵包，即是roscon。

思緒回到皚皚白雪的街上，麵包店櫥窗堆滿鬆軟香甜的roscon，它的麵糰裡揉入了奶油與蜜餞，表面鋪有脆皮杏仁，烤成漸層的深棕色，橫剖一半填入鮮奶油，再撒上一層薄薄糖霜……那誘人的香氣簡直要從門縫飄散出來，瀰漫整個街道。

依照慣例，這天我們家會去舊城區，循著那小方石街走到老糕餅店，擠在櫃台前。樂曲聲中，兩個孩子接過大紙袋，排隊等老闆娘親手為他們戴上紙製皇冠。儘管時間過去了那麼多年，當年孩子紅撲撲的小臉沾著糖霜、吮著手指的影像，還是那麼清晰。

回過神來，我依包裝盒標示找到店家官網，眼前的資訊讓我一驚，以為自己多看了個零。也許是懷舊，接下來的每一口，我都吃得十分珍惜，就連小小的麵包屑也沒放過。