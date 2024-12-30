劉雲英／錢多事少離家近

有一段順口溜是這麼說：「錢多事少離家近、睡覺睡到自然醒、位高權重責任輕，老闆說話不用聽……」錢多、事少、離家近，這樣的鐵三角組合可能是每個上班族夢寐以求的good job，但並非所有人上輩子都拯救了銀河系，今生皆能如願以償。於是，有人尋尋覓覓，感嘆人浮於事，有人一年換二十四個老闆，情非得已。

筋疲力竭返家路上，突然悲從中來

朋友兒子自學成歸來在竹科任工程師，坐擁高薪，令朋友非常得意。可惜高工時讓這位年輕人無暇戀愛，年近四十才相親結婚，婚後馬上添丁，沒三年光景，小倆口鬧離婚，妻子抱怨自己像偽單親，從來都形單影隻，孩子也不太認得爸爸。朋友兒子滿腹委屈：「如此暴肝工作，無非是想給妻兒更好的生活。」即使身為婆婆也難斷家務事，她把問題丟還他們自行解決，兩人經深思熟慮，兒子毅然提辭呈，舉家遷往花蓮開了間小咖啡館，據說三天打魚兩天曬網，常常休館開車出遊。朋友倒是不以為意：「還好又給我添個小孫女。」沒了高薪，負擔豈不加重？我杞人憂天，朋友笑道：「高薪算什麼？錢夠用就好，一家和樂最重要。」

高薪算什麼？記得小妹也曾說過。她在一家大企業當財務經理，待遇優渥福利好，人人稱羨，某天她難得加班到午夜，筋疲力竭坐上計程車返家，突然悲從中來：「我單身，財富自由，要這麼拚命賺錢做什麼？」頓時萌生退意，不如趁現在身強體健，好好享受人生，翌日立刻向上報告，老娘從此不早朝。五十多歲，還不到退休年紀，任憑高層竭力挽留，小妹依然不為所動。我們揶揄她人在福中不知福，多少人求之不得的大公司經理職位，她卻棄之如敝屣，偶爾加班又何妨？小妹淡然表示，這念頭潛藏已久，加班只是最後一根稻草。提早退休後，小妹成立超迷你旅行社，無資本額，不必申請許可證，客源只有我們五姊妹，年年規畫日韓自由行，口碑良好，回客率百分百。

有人捨棄高薪不足為惜，有人則把好康頭路當成燙手山芋。前些時候看到一篇網路文章〈無聊比忙碌還痛苦〉，煩惱者自稱沒什麼專長，經驗也不足，老闆給的待遇卻不差，只是有時會閒得發慌；他承認無生活壓力，所以不在乎這份單調無趣的工作，盤算著是否離職。此言一出，引發網友熱烈討論，「太不知足了。」「可以讓給我嗎？」有智者分析利弊得失，也許長期超輕鬆工作背後，隱藏著可怕的低成長風險，久而久之，自我競爭力就蕩然無存了；建議既然嫌事少、枯燥乏味、沒成就感，無法樂在其中，再加上每月發餉日都感到良心不安，那就開除老闆走為上策。

好夢由來最易醒，終究要回歸現實

至於離家近，三分鐘腳程堪稱最大的便利吧。上夜班的報社老同事當初考慮到地利之便，咬牙買下報社旁七層樓華廈，在家吃過晚飯再慢悠悠走去還綽綽有餘，三更半夜下班也只消走幾步路即到家。然而，因為距離太近了，住家常被當成中途休息站，時而有人按鈴打擾卻又不便拒絕。此外，出入常會遇到同事，即使休假也絲毫沒有放鬆感，出門買個菜更是不可蓬頭垢面、衣著隨便，好幾次見長官迎面而來她無處可躲，只好硬著頭皮打招呼。「諸多不便啊！」她說，我完全可理解。

很多年前我學孟母三遷搬到一所高職側門定居，後來小兒子決定念那裡，可以睡到自然醒，快打上課鈴再下樓也不遲。沒多久，他後悔了，深度表達不滿，放學過馬路就到家，失去與同學一路打打鬧鬧、邊走邊吃邊聊天的樂趣，更遑論發展出一段轉角遇到愛的青春戀曲……他把莫須有的罪名都扣在我頭上，語氣充滿怨懟，我當然也不甘示弱反擊，何以每年學校園遊會準備的食材和道具，全暫時堆放我們家？難怪大家都說「距離就是美」，保持安全距離絕對有必要。

你工作愉快嗎？對薪資可滿意？偶爾作白日夢有益身心健康，但好夢由來最易醒，終究要回歸現實。「錢多」，希望領錢領到手抽筋？天下沒白吃的午餐，一分耕耘一分收穫，錢拿得才理直氣壯。「事少」，閒閒無事喝茶看報可是一點也不開心，八斗之才無用武之地，英雄也氣短。「離家近」，沒事還可開小差，但你甘冒這個萬一不幸被主管逮到、留下壞印象的風險嗎？算了，還是找份讓自己不會感到度日如年、如坐針氈的工作。別想太多，認真幹活吧！