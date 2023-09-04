李世緯／這個煩人的難題又來了：到底是先有雞，還是先有蛋？

相傳這一個源自亞里斯多德的難題，開講的時候很實用：到底是先有雞，還是先有蛋？它被多數人理解成一個永遠循環的無解難題，但真的是這樣子嗎？至今已有許多人從不同的觀點，如宗教、歷史、蛋白質研究、分子生物等領域，給出答案。而我覺得還可以再增加一個從古生物方面提出的解釋。

到底是先有大人還是先有小孩?

讓我們回到問題的最開頭：什麼是雞？分類學告訴我們，雞屬於脊椎動物門鳥綱雞形目雉科……簡單來說，雞是一個分類單位，與鳥、昆蟲、尼安德塔人一樣，是一群動物的簡稱。那什麼是蛋？蛋同樣是一個分類單位嗎？不，蛋（或稱卵，更準確地說是受精卵）是生命周期中的一個特定時期，無性生殖生物之外的所有生命都有這個階段。鳥類的卵當然很明顯，卵期也很長，可是在包含人類在內的哺乳類動物的生命史中，一般卵都很小（甚至隱匿），時期也很短。儘管如此，卵期卻依舊非常重要，很多重要的生理機制是只有在這個時候才會發生，目前沒有任何生物能把卵期完全退化掉。所以，雞與蛋並不是兩個可以比較的概念，雞是分類單位，卵是生命裡的某一階段。

因此，這個題目應該改成：先有「雞隻」還是先有「雞蛋」？我們知道，不論是雞隻還是雞蛋統統屬於雞，牠們是一樣的生物，甚至可能是同一隻，只是分指不同時期而已，這就好像小孩長大變大人。所以，「先有雞隻還是先有雞蛋」這個問題，幾乎完全等於：到底是先有大人，還是先有小孩？

在達爾文之後，大眾普遍接受了物種都是演變而來的。那麼，在這一個被稱為源頭的前面（比如第一隻雞的前面）會是一個什麼狀態？很簡單，就是「另外一個物種」（只有地球第1號生命之前的第0號是一個非生命的狀態）。

每一隻雞的上一個階段都是一顆雞蛋，那顆雞蛋的上一個階段又是（另外）一隻雞，再往前推、不斷地往前推，理論上我們就可以推回到生命最開始的那一個點，也許是三十億年前的一個太古細菌。生命像一場連續的接龍，往「將來」的方向推演，許多的生命不一定能綿延下去（許多個體沒有繁衍成功），但是如果往「過去」的方向回溯，每個生命肯定有一個來處。

誰都可以往回推溯三十億年

認真溯源起來，任何一隻雞都能追溯到三十億年前；但如果僅是要往回找到雞（這個分類單位），則很快就會抵達頂點。因為雞作為一個分類單位自有其極限，很快就會被科學家──通常是古生物學家──改成另一個分類單位，或者說另一個物種、另一個屬。牠會被命名為原雞、龍雞，或者簡單稱恐龍，反正牠就是不能再使用雞（Gallus gallus）這個名字了，因為分類上的雞自有其嚴格定義，而跨過原點的那一隻顯然不符合了。這是古生物學家的專長，古生物學常常處理魚類的起源、昆蟲的起源、猿人如何演進成智人、找到第一隻上岸的爬行動物、找到第一隻鯨豚……

所以，到底是先有雞還是先有雞蛋？若有學生問我這題目，我會想反問：為什麼答案不能是「同時發生」？當雞這個分類單位出現時，雞隻與雞蛋就一起發生了，牠們是同一個事件的兩個時期。而不管誰生出了第一隻雞或第一個雞蛋，在回溯的過程裡，我們都將跨出第一隻雞，跨出之後就是另外一個物種——也許這裡簡單命名它「祖雞」好了。

連續又循環的例子在自然界真的取之不盡，硬是要問先有雞還是先有蛋，先有春天還是先有秋天，先有月盈還是先有月缺，表面上看是有一點點庸人自擾。但更進一步問這個循環是哪裡來的？在這個循環出現之前是什麼情形？說不定會成為一個有意義的問題。