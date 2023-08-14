勒虎／走索的甜澀
在紅色玫瑰與粉色玫瑰之間，在氣泡香檳與葡萄甜酒之間，在友達以上與戀人未滿之間……每一步都牽動心神，每一步，都如同走索之人屏息投足，一切已然經過縝密的計算。
提前一個月預訂餐廳。如果決定吃高空晚餐，得要請侍應精心安排，以便坐擁一扇看得見月亮的窗景；如果前往闇夜裡的小酒館，那麼環境不宜喧譁，背景播放的音樂不該流氣──角落的桌位再適合不過了，儘管光線昏昧，卻足以照見彼此羞怯而期待的面容。
提前一星期修剪頭髮。這樣一來，當天便能夠恰如其分地展示臉廓線條。穿扮不能太正式，也不能太隨便。香水味不能太輕浮，也不能太濃烈。我快樂地籌備，一面與想像力周旋，忍不住在腦袋裡複習很久以前的童話故事，從而摹擬從此以後的幸福生活。
提前一天去訊提醒。不久，接獲來電：實在很抱歉我手頭邊有項工作要趕，可能無法如期赴約了……玫瑰枯萎，氣泡破滅，千迴百折的剎那，是愛的魔力在施展，重新拽著我由失望的深淵底飛昇，回到最初，回到鋼索間那奧妙的平衡點上。深呼吸，重新定了定，我故作驚訝地開口：「真巧！我明晚也臨時有事。那麼，下次一定！」
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話題徵文：愛的魔力
（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至9月底）
為了仰慕或親愛的人，有時我們奮不顧身，為對方達成或大或小的心願，有時我們犯傻犯錯，事後或自嘲或懊惱。歡迎來稿分享你的故事。
文長350字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿愛的魔力」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
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