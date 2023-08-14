在紅色玫瑰與粉色玫瑰之間，在氣泡香檳與葡萄甜酒之間，在友達以上與戀人未滿之間……每一步都牽動心神，每一步，都如同走索之人屏息投足，一切已然經過縝密的計算。

提前一個月預訂餐廳。如果決定吃高空晚餐，得要請侍應精心安排，以便坐擁一扇看得見月亮的窗景；如果前往闇夜裡的小酒館，那麼環境不宜喧譁，背景播放的音樂不該流氣──角落的桌位再適合不過了，儘管光線昏昧，卻足以照見彼此羞怯而期待的面容。

提前一星期修剪頭髮。這樣一來，當天便能夠恰如其分地展示臉廓線條。穿扮不能太正式，也不能太隨便。香水味不能太輕浮，也不能太濃烈。我快樂地籌備，一面與想像力周旋，忍不住在腦袋裡複習很久以前的童話故事，從而摹擬從此以後的幸福生活。

提前一天去訊提醒。不久，接獲來電：實在很抱歉我手頭邊有項工作要趕，可能無法如期赴約了……玫瑰枯萎，氣泡破滅，千迴百折的剎那，是愛的魔力在施展，重新拽著我由失望的深淵底飛昇，回到最初，回到鋼索間那奧妙的平衡點上。深呼吸，重新定了定，我故作驚訝地開口：「真巧！我明晚也臨時有事。那麼，下次一定！」