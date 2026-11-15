吉雷米（一粒米）／那一天，全台灣都在投票

如果有人問我，什麼最能代表台灣？我會想到夜市、廟口、台語，還有一個讓法國 人很驚訝的文化，那就是「選舉 」。

二十年前，我剛來到台灣的時候，第一次遇到選舉，我還以為台灣是不是在辦嘉年華會。路上掛滿了旗幟，大街小巷傳來廣播車的聲音，有人拿著麥克風站在路口向大家揮手，有人穿著背心沿街拜票，甚至連市場裡的阿姨、早餐店的老闆，都會熱情地聊起選舉。對一個法國人來說，這樣的畫面實在太不可思議了。

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在法國，我們當然也會選舉，但大部分的人都是透過電視辯論、政見發表或媒體報導來認識候選人。我們很少看到候選人站在十字路口和大家打招呼，也不太會有廣播車穿梭在大街小巷。選舉比較像是一場理性的討論，而台灣的選舉，則讓我感受到一種生活感。

它不是離人民很遠的事情，而是真真實實地走進大家的生活。

我還記得第一次聽到廣播車的時候，我完全聽不懂它在說什麼，只覺得怎麼一直有人在唱歌、講話，而且聲音還這麼大。後來我才知道，原來這是台灣選舉文化的一部分。很多台灣朋友會笑著跟我說：「你住久了就習慣了！」二十年過去了，我不但習慣了，有時候聽不到，反而會覺得：「咦？今年是不是沒有要選舉？」

最讓我印象深刻的是候選人掃街拜票的文化。在法國，候選人和選民之間通常還是有一些距離，但在台灣，我看到的是人與人之間的靠近。候選人會走進市場和大家握手，也會向路邊的店家打招呼。當然，大家的意見不一定相同，但這樣的互動讓我感受到，民主不是只存在於投票 的那一天，而是在一次次的對話之中慢慢累積。

▌原來民主可以很平凡

還有一件事情讓我很感動，那就是投票日。

法國的投票所通常設在市政廳、學校等公共場所，而台灣的投票所也是如此，但我特別喜歡台灣投票日的氣氛。早上走在路上，你會發現許多人安安靜靜地往投票所走去。有的是一家人一起出門，有的是白髮蒼蒼的長輩慢慢地走著，也有剛滿二十歲、第一次投票的年輕人。

那一天，我總會有一種感覺：原來民主真的可以是一件很平凡的事情。

它不是口號，而是一位阿公慢慢地走進投票所；它不是激情，而是一位媽媽牽著孩子的手告訴他：「媽媽要去投票了。」它也不是只有支持誰，而是每一個人願意花一點時間，完成自己的公民責任。

我永遠記得自己第一次在台灣投票的心情。

來台灣這麼多年，我曾經是旁觀者。我看著大家討論、關心這塊土地，我很喜歡台灣，卻始終沒有資格投下那一票。直到成為台灣人之後，我終於也能走進投票所。

那一天，我突然想起二十年前那個剛到台灣的自己。從一句台語都不會說，到現在能夠用台語主持節目；從一個法國志工，到成為台灣的女婿，再到擁有投票權的台灣人。原來，一張選票的重量，不只是選擇，更是一種被接納的感覺。

▌我們仍一起坐在同一張桌子

我想，很多人都習慣了台灣的選舉文化，所以不覺得它有什麼特別。但對一個外國人來說，它真的很不一樣。

你們會因為支持不同的人而熱烈討論，也會因為意見不同而爭辯；選舉期間很熱鬧，結束之後大家還是會一起吃飯、一起生活。這讓我想起台灣的小吃攤，有人愛吃鹹的，有人喜歡甜的，但最後大家還是坐在同一張桌子上。

民主也是如此。

對我來說，台灣選舉文化最珍貴的地方，不是它有多麼盛大，而是它離人民很近。它有市場的人情味，有街頭的煙火氣，也有每一位公民認真走進投票所的身影。

二十年前，我是一個站在路邊好奇觀看的法國人；二十年後，我成為排隊等待投票的其中一個人。

直到今天，我還是很喜歡觀察台灣的選舉。有人說它很吵，有人說它很熱鬧，但我看見的，是一群願意關心自己土地的人。因為民主從來不是理所當然，它需要一代又一代的人去珍惜。

而我很幸運，能夠從旁觀者，成為參與者。

每一次投票，我都會想起自己剛來台灣的那一天。那時候的我不會想到，有一天，我會在這裡生活、成家，也會和大家一樣，在選票上慎重地蓋下自己的印章。

原來，這也是一種台灣味 。