陳延禎／麵店的牛肉水餃

別的地方我不清楚，但在台南 ，陽春麵、乾麵、外省麵、鹽水意麵，好像都是指同樣的東西，白麵條配上店家的祕方醬料或是肉燥，再夾上滿滿一盤滷味──豆乾、海帶、豬頰肉、大腸頭……這剛好是我的午餐，也是是我在台南最喜歡的大餐。

台北來的朋友曾經詢問我如何區分「意麵」，到底什麼時候是鹽水意麵，什麼時候是鍋燒意麵呢？我是完全沒有意識過這個問題的，總之鱔魚意麵的是油炸的黃色麵體，其他都是鹽水意麵啦，我蒼白的回應著，心裡默想：台北人難道都是會把皮蛋豆腐全部攪拌在一起的可怕生物嗎？

這幾個禮拜，股市跟南部的天氣一樣熱，常去麵店的老闆是個優雅的台南婦人，一口流利的台語，總是一個人應付著整個店面，點餐、備餐、出餐、結帳、清潔等等，乾淨俐落又不顯匆忙，沒有客人時會泡起一壺茶，偶爾和朋友聊聊瑜珈、社交舞，她告訴我，她新包了牛肉水餃，選用了上等牛肉、親手擀的皮與獨家配方，讓我務必來嘗嘗，我心想，妻子肯定會喜歡。

好不容易與妻子兩個人都休假，看完開盤，數了有幾顆燈後開心地去吃麵，我告訴老闆娘，我來吃牛肉水餃了，她指著她開著台灣 股市軟體的平板，開心地說她不包了，這個比較好賺，我一邊期待有一天能吃到牛肉水餃，又怕真的吃到的那天啊。