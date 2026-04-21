隻身走進一段沒有路的山崗。周圍是綿延的崇山峻嶺，群山之間有條巨龍沉睡，只見身，不見首尾。

這裡是黃土高原上的僻地。這段野長城沒有名字，倒是附近有個小村莊叫「李二口」。名字帶著鄉氣的粗樸。

我從停車的地方往山裡走，不知是否走岔了，不到幾分鐘就沒有路。沿途寂寥，只有幾隻放牧的羊。

長城在上，我在下。沒有前人走過的土徑可依循，也沒有人蹤可探問，只能自覓土坡往上爬。爬，不像走，帶著不確定性。

我曾在險坡前猶疑，但思及高原的草，有著強悍的生命力，它堅韌的根系不會讓我滑落。於是腳踏黃土，手握枯草，一步一步地往上攀援。臨深履薄。翻過兩段土丘，才抵達高處。

高處是一方平坦，城牆近在咫尺。風灌進衣領，冰凌凌直入胸腔，我喘著氣站定。眼前是漫山的土坡與乾草，偶見幾株槁木在牆邊。山下錯落的點點民居，是李二口村。

午時的陽光清透得讓人睜不開眼，陣陣朔風吹出蕭瑟，但我不覺得孤寒。也許是一路攀爬，一路專注，也許是長久以來蟄伏於心的執意奔赴。

我仰望巍巍的夯土牆身，黃色斑駁，殘缺破敗。這是未經修復的古老長城。伸手碰觸如砂紙的顆粒，在剝落的紋理中，目睹它逐漸衰老。

我來，只為這未飾的粗礪與斷垣。在這碎裂的隙縫間，蘊藏著光陰的佇停與流逝。它用殘缺保存完整，用朽敝訴說輝煌。

我默默地沿牆走一段，伴隨天蒼野茫的浩渺。

一直走到無路可行。崖下有條小溪，凍成冰霜的水面盈盈閃爍。我順著鬆軟的斜坡躍下河谷。溪流源自更深更高的山裡，也是長城的更遠處。我穿越冰溪，發出清脆的碎裂聲，留下印跡履履在谷間迴盪。

溪水的另一頭，是已風化的土碉堡殘存，旁邊兩棵樹，並列同生，像久立山中的守望者，守望亙古以來難以計數的烈日寒霜。我以它們為座標，標記著來時路。

四面八方是渾厚的靜寂，我忽地大聲呼喊，想喚醒天地的默然，想傾訴我的不請自來。話語騰旋，落在土牆邊卻被拋擲而返。看著聲音一點一點地被大地吞沒。

我瞇起眼，遙視遠方，連接穹蒼的城脊，如一筆行書畫過草原的邊緣，彷彿是時間之外的詠嘆。

正當以為自己是唯一存有時，在一處不起眼的埡口，一隻山羊驀然回頭望向我。

或許，荒原也在看我。