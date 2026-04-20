兒童的旅行泰半不怎麼愉快，因為掛羊頭賣狗肉，假寒暑假畢業之名，行指派作業之實；泰半談不上遊歷見聞，因為每每受人情挾持，跟在父母身後上親友家走動，喊伯公叫阿姨，然後退至不起眼角落，旁聽一耳朵陳穀子爛芝麻。兒童是被動的，旅行尤其置兒童於雙重的被動中，幾近服役。

說是這麼說，但一年之中總有那麼幾次，探望過住在濱海老家的祖父母後，油門一踩，四叔載我上佳里鎮。我們在佳里沒有認識的人，走這一遭，只為了兩件事：買肉圓和三色豆花。

佳里肉圓手路接近油泡派，但乾湯兩吃，算是變奏。至於豆花，由鮮奶布丁巧克力三種口味混搭而得。點了餐，頭家娘手中長柄鐵杓一伸，從井洞般烏暗暗（oo-àm-àm）的白鐵仔冰槽內舀取豆花，乳白，鵝黃，淺啡，最後澆一勺糖水收尾。身為螞蟻人的表率，我私心當然最屬意巧克力，但三本柱缺一不可，少了誰都不是那麼一回事。

外帶豆花一律杯裝，塑料梅花杯杯身薄，一握即變形，何況車速快慢不定，再怎麼小心捧在手裡也不能保證無大意手滑之虞。但四叔才不管，他讓我吃，並且理由十分正當：無論冷熱，好吃莫過趁鮮。揭開杯蓋，顏色各異的豆花在杯中交疊迴旋，搖曳又絢爛，像顆袖珍的萬花筒。鹽分地帶，行道樹常見抗風耐鹽鹼的木棉木麻黃，春來時，杯盞大的木棉花一盞接著一盞地開。我舉杯，望向車窗外飛速掠過的木棉花樹，內心忍不住跟著輕呼：「Cheers！」

儘管視覺效果華麗非常，回歸味覺，除了甜絲絲，三色豆花最值稱道的大概非滑嫩莫屬。為了凸顯其滑嫩，於是不興添放花生珍珠等常見豆花輔料，與其眾聲合唱，不如主角獨挑大梁。用杯而不用碗盛裝，想來也是出自同樣的考量。不過，雖名為豆花，三色豆花其實並非以鹽滷或石膏點就，單就凝固原理來說，它更偏向布丁。將三色豆花視為豆花，是年少不知事的望文生義。

到家了。將近一小時的車程，說旅行不免過分誇張。當時我也不認為它是。兒童的世界說大不大說小也不小，或許，也猶如一顆萬花筒，握住了，就一刻不停地轉啊轉。