睦州道明（780-877），晚唐禪師，禪宗第三十八世，是黃檗希運（生年不詳-850）法嗣。俗姓陳，駐錫浙江睦州龍興寺，人稱睦州和尚。《景德傳燈錄》卷12，稱他作陳尊宿，說他「時有學人叩激，隨問遽答，詞語峻嶮，既非循轍，故淺機之流往往嗤之，唯玄學性敏者欽伏」。講經說法，機鋒迅捷，用詞銳利，經常劈頭蓋臉罵人，甚至棒打學佛之人，是禪師中時常使用棒喝手段的大和尚。

《碧巖錄》記載，雪竇重顯禪師說睦州的一樁公案：「睦州問僧：『近離甚處？』僧便喝，州云：『老僧被汝一喝。』僧又喝，州云：『三喝四喝後，作麼生？』僧無語，州便打，云：『這掠虛頭漢！』」

這段公案展現，禪宗啟悟學佛人所使用的機鋒，時常是棒喝交加的霹靂手段，藉此震醒問話人處在蒙昧狀態的思維動向，或以反擊的姿態破除虛妄的自滿。遠來進謁的僧人，對應睦州的問話，一上來就大喝一聲，顯示他知道問話中暗藏玄機，不只是問他從哪裡來，或許是試探他悟道的程度，所以反客為主，借著喝聲，企圖鎮住睦州和尚。睦州卻不為所動，輕鬆應付，只說，被你喝了一聲。僧人不甘示弱，又大喝一聲，睦州終於反問，你再喝三聲、四聲，能變出什麼花樣來？僧人這時無言以對，睦州就舉棒打去，還說：「你這個裝神弄鬼的虛頭漢！」捅破了他的裝腔作勢，虎頭蛇尾，其實是個虛假作態的僧人。

雪竇對此有頌：「兩喝與三喝，作者知機變。若謂騎虎頭，二俱成瞎漢。誰瞎漢？拈來天下與人看！」雪竇指出，真正悟道有本事的禪師（作者）是懂得機變的，關鍵在知道「轉」，否則一喝再喝，甚至三喝，騎上了虎頭卻下不來，看看誰是瞎漢？

與睦州道明同是黃檗希運法嗣的臨濟義玄（生年不詳-867），同屬禪宗第三十八代，是臨濟宗的開宗祖師，以善作禪喝著名，曾說：「我聞汝等總學我喝，我且問爾：東堂有僧出，西堂有僧出，兩個齊下喝，哪個是賓，哪個是主？爾若分賓主不得，以後不得學老僧。」他所說的「賓主」，是臨濟宗常用的術語，指禪師接引後學或互相勘驗之時，展示的師徒、內外、主動被動、智體境界等對應關係，主賓前後不可混淆。興化存獎禪師（830-925）也說：「我見爾諸人，東廊下也喝，西廊下也喝。且莫胡喝亂喝，直饒喝得興化上三十三天，卻撲（仆）下來，氣息一點也無。待我蘇醒起來，向汝道：『未在。』何故？興化未曾向紫羅帳裡撒真珠與爾諸人在，只管胡喝亂喝作什麼？」

由此看來，僧人向睦州一喝二喝，都是胡喝亂喝，遭到睦州棒打辱駡，是咎由自取。

《景德傳燈錄》卷12，還記載了睦州棒打僧人的幾條公案，非常有趣，也揭發了有些禪僧弄虛作假的醜態，如以下幾個案例：

僧問：「某甲乍入叢林，乞師指示。」師云：「爾不解問。」云：「和尚作麼生？」師云：「放汝三十棒，自領出去。」

問：「一句道盡時如何？」師云：「義墮也。」僧云：「什麼是學人義墮處？」師云：「三十棒教誰喫？」

師見僧來云：「見（現）成公案，放汝三十棒。」僧云：「某甲如是。」師云：「三門金剛為什麼舉拳？」僧云：「金剛尚乃如是。」師便打。

師問新到僧：「今夏在什麼處？」僧云：「徑山。」師云：「多少人？」云：「四百人。」師云：「遮吃夜飯漢。」僧云：「尊宿叢林何言吃夜飯？」師乃棒趁出。

僧到參，師問：「什麼處來？」僧云：「瀏陽。」師云：「彼中老宿祗對佛法大意道什麼？」云：「遍地行無路。」師云：「老宿實有此語否？」云：「實有。」師拈拄杖打云：「遮念言語漢。」

有僧扣門，師云：「作麼？」云：「己事未明，乞師指示。」師云：「遮裡只有棒。」方開門，其僧擬問，師便摑其僧口。

師一日在廊階上立，有僧來問云：「陳尊宿房在何處？」師脫草屨驀頭打，僧便走。師召云：「大德！」僧迴首，師指云：「卻從那邊去！」

前三則公案可見，睦州禪師對待僧人發問，動輒就是三十棒，有時沒有真的打下去，卻明說寄存在此，以後還是要算帳的。有趣的是，有個僧人不死心，還要繼續堅持自己的問學意圖，強調自己的體悟，說：「我就是這個樣子。」睦州看他死纏不休，換個方式問他，三門金剛舉拳要做什麼，僧人居然冥頑不靈，嘴硬得很，說「三門金剛就是這個樣子」，一副朗朗乾坤，物我兩忘，佛旨明澈如此，毋庸置疑的態度，真是死豬不怕滾水燙，惹得睦州一棒子打下去。至於來自徑山與瀏陽的兩個僧人，在與睦州對話的過程中，顯示了性格的魯鈍，連實有與空無的關捩都弄不清楚，實在難以啟迪開悟，是「遮吃夜飯漢」「遮念言語漢」之流，還在那裡胡攪蠻纏，乾脆一棒子打出去。末尾的兩則公案可以看出，愣頭愣腦瞎問的後果，也是要挨棒的。

對於公案機鋒的現象，睦州和尚說過一段話，乾脆決絕，頗有詩意，卻一針見血，發人深省：「路逢劍客須呈劍，不是詩人莫說詩。」不是劍客，千萬不要冒充，否則血濺當場；不是詩人，萬萬不要吟詩，否則馬上露餡；不是得道高僧，千萬不要胡喝亂喝，否則一棒子打出禪院。