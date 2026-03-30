【文學大小事．示範作】唐捐／暗殺教室

A

每一次暗殺，都是無力的告白

因為愛是傷害

愛是使出各式必殺技，填充滿滿的惡意

暗殺可敬可愛的導師

並且啣著失敗回巢，舔舐

身為敗類的悲哀





彈道，時針，反物質的軌跡。噢，軍火

販子無限量供應的新武器。我已經

殺死了，昨日、昨昨日

那個脆弱的自己。哎，當你輕鬆閃開

每一朵迎面而來的詭計

我必須更狠毒，更卑鄙，如厲鬼再來





B

黃色的大章魚，無敵的導師

你可知道，弒父的男孩

在示愛，他想要獨得父親全部的邪惡

與氣概。成長就是把心變成鐵

不再天真如野兔

啊，我不願意，但殺你是你殷殷的期待





永遠的放牛班，中學之毒瘤

我們是垃圾。卻被你當成花木來沾溉

你要我們變強，比你更厲害

假如鐵石心腸是我的命運。那麼

看招，看我們揮淚，如揮出無情的飛刀

──我愛你，殺老師。去死吧，殺老師





●註：發想自《暗殺教室》

【文學大小事．第6彈】動漫詩 徵文辦法 台積電文教基金會、聯合副刊╱主辦 ●自選一部動漫，發想為詩作，請以二十五行以內（含標點符號）的篇幅書寫「動漫詩」，另註解動漫名稱，標題、註解不計入行數。請在徵稿辦法之下，以「回應」（留言）的方式貼文投稿，貼文主旨即為標題（標題自訂），文末務必附上e-mail信箱。每人不限投稿篇數。徵稿期間：即日起至2026年4月19日24:00止，此後貼出的稿件不列入評選。預計5月下旬公布優勝名單，作品將刊於聯副。 駐站作家：唐捐、蕭詒徽 文學大小事部落格： https://medium.com/@fridaynightmoonlight