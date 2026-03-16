編按：為未來存檔一份證詞

千禧蟲大軍壓境記憶猶新，一晃眼，隨著2026的到來，21世紀已經過去了四分之一。

我們不會忘記，世紀初，紐約雙子星在全球目光注視下轟然崩塌，揭開了反恐戰爭的隆隆炮聲，也對08年雷曼兄弟倒閉引爆金融危機、11年東日本大地震引發海嘯導致上萬人罹難與失蹤餘悸猶存；科技的日新月異，則深刻影響了我們的日常與思維：Facebook開啟了眾聲喧譁的社群媒體時代，iPhone的發明，智慧型手機成為現代人的密友，而生成式AI方興未艾，我們浸淫其中；更不用說長達數年的新冠疫情，改變了全球的公共衛生、經濟結構與工作模式。

千禧年以降，世界以前所未有的速度前進，網路改寫了閱讀習慣，串流改變了觀影習慣，社群媒體重塑了成名與獲利模式。放進歷史長流，二十五年只是一瞬，但是二十五年的時間，我們見證了崛起，也目睹了殞落，若以時間為篩，它留住了哪些名字？這些名字，連結的不只是個異的臉孔，也描繪了這個時代的輪廓。

在走過四分之一個世紀的此刻，聯副特製「2001-2025：被時間選中的名字」專題，邀請李律、林欣楷、林齊晧、陳之華、陳玠安、葉佳怡、蕭宇翔，就文學、電影、音樂、運動、動漫等領域權威榜單做出分析。在世界急速翻頁之際，我們輕聲念出這些名字，不是為了決定誰更偉大，而是一次集體回望，看他們曾為這個時代留下濃墨重彩的一筆，也為了辨認，這些名字如何塑造並反映了我們的行動、情感與想像力。

「2001-2025：被時間選中的名字」不只是流量的回顧，它還嘗試回答一個問題──當掌聲偃息，當熱搜退位，還有誰能被時間留下？時間終究會繼續篩選，而我們在此時此刻，為未來存檔一份證詞。

「2001-2025：被時間選中的名字」專題自3月16起，每日一回，一連七天推出，邀請讀者回望21世紀至今的時代風貌，敬請期待！