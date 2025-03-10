（英）湯馬斯‧哈代（Thomas Hardy,1840-1928） 作／彭鏡禧 譯／暮色中的鶇鳥

我斜倚著灌木叢的門欄，

此刻寒霜灰如幽靈，

殘冬下的日光逐漸昏暗

顯得十分寂寥孤伶。

雜亂的莖幹刻劃著穹蒼

猶如那破琴的絲弦；

於此附近所有人來鬼往

都已尋得自家爐邊。





大地尖削的樣貌就好像

本世紀的屍體橫陳，

陰鬱的天幕是他的墳場，

風是他的死亡哀音。

胚芽與生命的亙古脈搏

已經萎縮乾癟僵硬，

世上每一個生靈都像我，

看來已經毫無熱情。





霎時聽見有個聲音上揚

於頭頂寒涼的枝椏，

是高昂激越的晚禱曲唱

歌詠歡愉無垠無涯；

一隻老鶇鳥，憔悴且瘦弱，

羽毛已遭狂風吹亂，

選擇這種方式拋魂擲魄

到越來越濃的幽黯。





放眼周遭景觀無論遠近

幾乎沒有什麼可以

令他用如此狂喜的聲音

來歡唱頌讚的道理，

因此他抖顫高音地鳴叫

快活的晚曲裡應有

蒙福的希望，他自己知道

而我未能領略感受。



