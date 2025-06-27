文策院首辦「2025 ESG for Culture 影響力獎」延長徵件至7/15止

由文化內容策進院（文策院）首度辦理的 「2025 ESG for Culture 影響力獎」，自開放報名以來，受到企業夥伴們的熱烈迴響，為回應企業端對文化內容議題的高度重視、擴大參與度，特別延長徵件時間至 7 月 15 日止，鼓勵更多企業內部 ESG、公關、行政、人資或企業品牌相關單位報名參與，提升企業治理評鑑表現，更助於跟上永續浪潮，強化品牌社會影響力！

近年來，企業與文化內容產業攜手合作蔚為風潮，不僅為企業注入全新價值，也催生出多元且具社會影響力的文化合作案例。文策院積極扮演橋樑角色，促進雙方媒合，過去一年多來，已成功促成近百件精彩合作案，企業投入總金額突破 3,500 萬元，展現出文化與產業激盪出的豐沛創意能量。

為了表彰多元的合作案例，文策院首度推出「2025 ESG for Culture 影響力獎」，並分為八個獎別，包括以資金、專業或場域投入的「資源協助獎」、「專業協助獎」；強調合作廣度與跨域整合的「多元合作獎」、「跨界共榮獎」；鼓勵長期承諾與夥伴關係的「長期夥伴獎」，以及創新驅動與資本投入的「產業策進獎」、「文化投資獎」。所有獲獎企業中，評審團隊再選出優秀企業頒發最高榮譽「文化影響力大獎」，表彰其在文化內容的投入、企業社會影響力與商業價值的卓越成就。

首屆評審團隊將由產業界、政府機關、學術領域、媒體專業與文化意見領袖等代表共同組成，綜合評選企業的文化行動影響力與前瞻性。獲獎企業團隊將受邀出席今年 11 月 21 日與第 17 屆文馨獎共同辦理的頒獎典禮，表彰各界對於文化內容的投入與付出。

「ESG for Culture影響力獎」，報名時間即日起至2025年7月15日(二)止，報名方式👉文策院 ESG for Culture 專區上傳資料

「2025 ESG for Culture 影響力獎」延長徵件時間至 7 月 15 日止。圖/文策院提供