徵文即將截止！「婚姻大事」短篇小說募集
琅琅悅讀主辦、Charming 喬名巧克力協辦的「婚姻大事」短篇小說募集，徵件將於2025年6月29日（日）截止，誠摯邀請所有對婚姻關係、情感故事有感觸的創作者，把握最後時間踴躍投稿。
「婚姻大事」徵文主題聚焦於婚姻關係中的多重樣貌與真實處境——不論是攜手同行的溫馨故事，家庭與育兒之間的緊張拉鋸，或是在冷戰、婆媳問題、生活壓力下的情感掙扎與成長，皆屬徵件範圍。
誠摯邀請你創作一篇具有情感深度與生活寫實感的短篇小說，透過文字描繪婚姻這段旅程中可能出現的各種變奏：甜蜜、荒謬、壓抑、成長，甚至是放手。👉我要投稿，立即瞭解更多加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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