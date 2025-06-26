徵文即將截止！「婚姻大事」短篇小說募集

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「婚姻大事」短篇小說募集，徵件將於2025年6月29日（日）截止。圖/琅琅原創
「婚姻大事」短篇小說募集，徵件將於2025年6月29日（日）截止。圖/琅琅原創

琅琅悅讀主辦、Charming 喬名巧克力協辦的「」短篇募集，徵件將於2025年6月29日（日）截止，誠摯邀請所有對婚姻關係、故事有感觸的，把握最後時間踴躍投稿。

「婚姻大事」主題聚焦於婚姻關係中的多重樣貌與真實處境——不論是攜手同行的溫馨故事，家庭與育兒之間的緊張拉鋸，或是在冷戰、婆媳問題、壓力下的情感掙扎與，皆屬徵件範圍。

誠摯邀請你創作一篇具有情感深度與生活寫實感的短篇小說，透過文字描繪婚姻這段旅程中可能出現的各種變奏：甜蜜、荒謬、壓抑、成長，甚至是放手。👉我要投稿，立即瞭解更多

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