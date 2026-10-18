走訪荷蘭森林國家公園：騎白色自行車看梵谷名畫

在荷蘭 高費呂韋國家公園 （Nationaal Park De Hoge Veluwe）騎白色自行車 、訪庫勒慕勒美術館 （Kröller-Müller Museum）看梵谷 名畫，是十分受到歡迎的文化之旅。

高費呂韋國家公園，又稱梵谷森林國家公園，是一座佔地五千五百公頃的國家公園及自然保護區，園內設有室外雕塑庭園、收藏梵谷名畫的庫勒慕勒美術館。夏末秋初時，公園內的野生石南花將大地染成一片淡紫色，在廣闊的大自然中，訪客不但可以悠閒地漫步森林小徑、盡情享受森林浴，也可以輕鬆地騎上園區免費提供的白色自行車，接著到美術館欣賞梵谷名作。

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「白色自行車」在荷蘭有另一層特別意義，意指免費的自行車──那是六零年代荷蘭一個挑釁組織的理想，他們認為交通工具應該免費提供大眾乘用，於是他們發起這項運動，把大批自行車漆成白色，再運到阿姆斯特丹供大眾免費騎用。這些白色自行車不上鎖，任人取用；用完了擱在路邊，需要的人經過時再拿去騎。 訪客可以在公園入口騎上白色自行車，造訪幾公里路程的庫勒慕勒美術館。（圖/ 歐洲新聞圖片社，聯合報新聞資料庫，攝影 Robin van Lonkhuijsen）

這個理想實施了一陣子便無疾而終，因為很多自行車有去無回，以至於到現在，只有在高費呂韋國家公園內還見得到這種深具意義的白色自行車。

訪客可以在公園入口騎上它們，造訪幾公里路程的庫勒慕勒美術館，一睹梵谷及其他大師級畫家的名畫。這裡稱得上是歐洲首屈一指的現代美術館，館內長期展出梵谷名畫。

梵古早期的作品受到海牙畫派的影響，充滿了灰色調，但在他的私人信函和意念中，他的內在思考是彩色的。

在書信中，梵谷曾說真正的藝術不應是對自然的複製，而是對自然的深刻體驗。他將所見到的人事物融入記憶中，回到畫室後，再將畫面從記憶中釋放出來，完成了一幅幅膾炙人口的世界名畫。 Vincent van Gogh (1853–1890)，〈夜晚露天咖啡座〉Cafe Terrace at Night，1888年，油彩畫布。（圖/ 庫勒穆勒美術館 Kröller-Müller Museum，荷蘭奧特羅）

後來他到了巴黎，停留兩年後，才繼續往南走。

法國南部的陽光和那充沛的生命色彩，帶給了梵谷無比的震撼和靈感，他瘋狂地作畫，把潛在內心深處的顏色盡情揮灑出來。

在梵谷名畫〈夜晚露天咖啡座〉（Café Terrace at Night）裡，黃色表達的是夜晚的顏色──

黃色如何能代表夜晚呢？那是專屬梵谷心中「夜」的色彩。

庫勒慕勒美術館除了展出梵古的油畫及素描作品共兩百多件以外，館內也有畢卡索和蒙德利安等名畫家的作品；館外則是一座室外雕刻公園，展出羅丹及馬里尼的雕刻作品，相當值得前往參觀。

館外則是一座室外雕刻公園，展出羅丹及馬里尼的雕刻作品，相當值得前往參觀。（圖/荷蘭庫勒慕勒美術館 Kröller-Müller Museum，聯合報新聞資料庫，攝影 許斐莉）

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書名：《炙熱的星空，孤寂的靈魂——梵谷書信選》

作者：文森．梵谷

譯者：蔡旻峻

出版社：八旗文化

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生前不受歡迎，身後卻受世人喜愛的梵谷，一直要到二十七歲後才開始畫家生涯。然而，短暫人生之末卻也是他的創作巔峰。

內容多擇自他在人生最後兩年的一八八八年前後；梵谷此時已離開巴黎，遷居法國南部作畫。在這些與胞弟和摯友的通信中，梵谷強烈表達出他對藝術的觀點、創作理念、畫作用色想法，荷蘭「老大師」的啟發，以及他對法國南方地景、光線、顏色、人物的細膩描述和觀察…… 看更多