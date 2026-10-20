鐵路地下化：「火車頭」是老一輩人對火車站的稱呼
【撕下舊標籤 】
時間不曾改變，記憶也不曾搬遷。
「火車頭」，是老一輩人對火車站 的稱呼，它既是頭也是尾，就像有人在大廳相遇，有人衝向月台趕車，有人坐上離家的末班車，這些有形或無形的痕跡，都成了大部分人的回憶。
我靠在欄杆上，閉上眼，翻開腦海中「高火」的那一頁。那頁記憶進入幻燈片轉盤，投射到眼前。
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「欸，鳥哥。」
「待會去高火附近吃東西，要嗎？」
「高火是啥？高雄 火力發電廠？」
「蛤～你很土欸，連高雄車站的簡稱都不知道。」
「講全名很難嗎？」
「爽，我就懶。」
下車後，我從月台走上老舊的月台橋廊。腳下的磨石子地早已出現破損的裂痕，但它依舊以堅硬的身軀，承載往來月台的旅人。
通過驗票閘門，走出車站大廳，我抬頭望向那棟貼滿磁磚的四方體建築。若不是上頭掛著「高雄火車站」五個大字的招牌，乍看之下，還真像一棟老舊破敗的民宅。
「發什麼呆啊？」
「沒有，單純在想，車站怎麼可以這麼醜。」
「因為這是臨時的，設計那麼漂亮幹嘛。」
「那一定有很多高雄人覺得很醜。」
「倒是蠻多高雄人也這麼覺得。
臨時「高火」，就默默地被人貼上醜的標籤，它應該很難受吧？
「喂～王子你到哪了？」
「剛出閘門，你呢？」
「在車站旁的停車場。」
「高火啥時有停車場了？」
「好像前陣子弄的吧？」
再次走出車站，看著搭滿鷹架的高火，又望向牆上的改建公告，上頭的文字彷彿在告訴每一位旅人，它正緩慢地蛻變著。我輕輕摸了摸公告，低聲說道：「我看見了，要加油喔。」
成年後的我很迷茫，親手弄丟了小公主，可又錄取空軍航空技術學院，要去挽回，還是往前，我真的不知道。
豬鼻自強已進站停靠，下車踩在全新的月台地板，才知道高火地下化了，按著指示往出口去，經過佈告欄時，停下了腳步，上頭貼著一張「勇往向前，人生無限」的招募海報，於是我選擇了「向北」。
微風吹過臉，緩緩睜開眼皮，眼前是嶄新的高火，摸了摸剛被我倚靠的白色欄杆，低頭望向大天井底下的高火廣場，人來人往的廣場中央有座管風琴，琴聲既是祝福也是歡迎。
走到意見箱旁，拿出筆跟卡，寫下。
親愛的高火，你曾是醜小鴨，再見已是白天鵝，謝謝你給我的。願你繼續揮動翅膀，飛向每位旅人的故事，成為他們心中最美的回憶。
再會啦～白天鵝。
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