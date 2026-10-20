鐵路地下化：「火車頭」是老一輩人對火車站的稱呼

時間不曾改變，記憶也不曾搬遷。

「火車頭」，是老一輩人對火車站 的稱呼，它既是頭也是尾，就像有人在大廳相遇，有人衝向月台趕車，有人坐上離家的末班車，這些有形或無形的痕跡，都成了大部分人的回憶。

我靠在欄杆上，閉上眼，翻開腦海中「高火」的那一頁。那頁記憶進入幻燈片轉盤，投射到眼前。

熱門小說

「欸，鳥哥。」

「待會去高火附近吃東西，要嗎？」

「高火是啥？高雄 火力發電廠？」

「蛤～你很土欸，連高雄車站的簡稱都不知道。」

「講全名很難嗎？」

「爽，我就懶。」

下車後，我從月台走上老舊的月台橋廊。腳下的磨石子地早已出現破損的裂痕，但它依舊以堅硬的身軀，承載往來月台的旅人。

通過驗票閘門，走出車站大廳，我抬頭望向那棟貼滿磁磚的四方體建築。若不是上頭掛著「高雄火車站」五個大字的招牌，乍看之下，還真像一棟老舊破敗的民宅。

「發什麼呆啊？」

「沒有，單純在想，車站怎麼可以這麼醜。」

「因為這是臨時的，設計那麼漂亮幹嘛。」

「那一定有很多高雄人覺得很醜。」

「倒是蠻多高雄人也這麼覺得。

臨時「高火」，就默默地被人貼上醜的標籤，它應該很難受吧？

「喂～王子你到哪了？」

「剛出閘門，你呢？」

「在車站旁的停車場。」

「高火啥時有停車場了？」

「好像前陣子弄的吧？」

再次走出車站，看著搭滿鷹架的高火，又望向牆上的改建公告，上頭的文字彷彿在告訴每一位旅人，它正緩慢地蛻變著。我輕輕摸了摸公告，低聲說道：「我看見了，要加油喔。」

成年後的我很迷茫，親手弄丟了小公主，可又錄取空軍航空技術學院，要去挽回，還是往前，我真的不知道。

豬鼻自強已進站停靠，下車踩在全新的月台地板，才知道高火地下化了，按著指示往出口去，經過佈告欄時，停下了腳步，上頭貼著一張「勇往向前，人生無限」的招募海報，於是我選擇了「向北」。

微風吹過臉，緩緩睜開眼皮，眼前是嶄新的高火，摸了摸剛被我倚靠的白色欄杆，低頭望向大天井底下的高火廣場，人來人往的廣場中央有座管風琴，琴聲既是祝福也是歡迎。

走到意見箱旁，拿出筆跟卡，寫下。

親愛的高火，你曾是醜小鴨，再見已是白天鵝，謝謝你給我的。願你繼續揮動翅膀，飛向每位旅人的故事，成為他們心中最美的回憶。

再會啦～白天鵝。

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。