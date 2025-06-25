《鋼鐵心》不是為了取代「鋼鐵人」 女版鋼鐵人：開創屬於自己的傳奇

《鋼鐵心》漫畫：漫威新英雄「莉莉·威廉斯」的誕生

《鋼鐵心》（Ironheart）是漫威漫畫宇宙中的一位重要女性超級英雄，本名莉莉·威廉斯（Riri Williams）。這個角色的靈感源自漫威漫畫的同名角色，由知名作家布萊恩·麥可·班迪斯（Brian Michael Bendis）與藝術家馬克·德奧達托（Mike Deodato Jr.）於2015年共同創造，之後再由伊芙·愛溫（Eve Ewing）與凱文·莉布蘭達（Kevin Libranda）進行了重新設計，賦予她更鮮明的形象。

莉莉·威廉斯最早在漫畫系列《無敵的鋼鐵人》（Invincible Iron Man）第二卷的第七期中首次亮相，並在隨後的兩期內正式登場。隨著故事發展，莉莉·威廉斯更成為了《無敵的鋼鐵人》第三卷的主角，正式啟用「鋼鐵心」這個稱號，而她的專屬戰甲則是由該卷的藝術家斯特凡諾·卡塞利（Stefano Caselli）精心設計。

《鋼鐵之心》的故事並不是講述「鋼鐵人」的衣缽如何傳承，甚至恰恰相反。故事的核心是她的自我證明，開創屬於自己的傳奇。莉莉·威廉斯不僅繼承了鋼鐵人的精神，更以其獨特的科技天賦和年輕視角，為漫威宇宙注入了新的活力，開創了屬於自己的傳奇篇章。

漫威全新影集《鋼鐵心》上線！製作人直言莉莉像「《絕命毒師》沃特懷特」

漫威全新影集《鋼鐵心》於6月25日在Disney+上線！故事延續《黑豹2：瓦干達萬歲》，講述天才少女莉莉·威廉斯（多米妮克索恩 飾）從瓦干達回到芝加哥，被麻省理工開除的她不得不與神秘街頭勢力「紅兜帽」合作，踏上一段遊走於道德邊界的危險旅程。身為《黑豹》導演、《鋼鐵心》監製的萊恩庫格勒日前接受外媒訪問，提到《鋼鐵心》將有別以往的漫威作品，會結合許多元素，有像是《夜魔俠》這樣的街頭爭鬥，也有《奇異博士》、《汪達幻視》的奇幻魔法元素，「這次可是高科技、街頭元素以及超現實魔法的結合，可說是超級瘋狂的組合」！

近年以來，比起拯救世界的英雄觀眾或許更渴望看到「像我們一樣的人」如何在現實中掙扎與成長，作為漫威英雄的獨立故事，製作人賽福哈尼恩形容角色莉莉「有點像《絕命毒師》的沃特懷特（Walter White），非常有趣」，主演多米妮克索恩也透露「她是個天才，但也會偷人家口袋裡的錢」並補充莉莉在《黑豹2》中登場時仍是個努力想讓媽媽驕傲、想完成學業的女孩，「只是她的腦袋轉得太快了」而在這種無法被滿足的空隙中，莉莉的創造力開始主導一切、帶領她走上一段「惹麻煩」的旅程。她會說謊、偷零件、也會為了目標不擇手段，卻也因此更貼近現實中人們的掙扎與選擇。而在《鋼鐵心》預告片的背景音樂選用Z世代熱愛的饒舌女聲Doechii的〈Crazy〉，節奏強烈、態度鮮明，更完美呼應莉莉的叛逆與自我衝突。

在日前訪談中製作團隊們分享自己最在意的《鋼鐵心》要素，監製萊恩庫格勒首先分享自己最感興趣的主題是「野心」，尤其對比出生於瓦干達皇室的黑豹妹妹舒莉，來自芝加哥工人階級的莉莉將如何在自己的故事《鋼鐵心》中，透過不同的選擇展現野心；而編劇齊娜卡霍奇則強調自己最在意如何讓觀眾產生共鳴「我希望每一位觀眾、任何普通人都能看著螢幕說：『我就是莉莉。』」

《鋼鐵心》。圖/Disney+ 提供

「鋼鐵人」小勞勃道尼官方認證，力挺正宗師妹甜喊「我愛鋼鐵心」

對於鋼鐵心的角色定位，實際上主演多米妮克早已受到「鋼鐵人」小勞勃道尼的官方認證，表示《鋼鐵心》殺青之後，小勞勃道尼主動前往片場分享過來人的意見，「他非常期待作品，也很支持我，我真的非常開心，因為知道自己不會讓鋼鐵人失望，這是我最安心的事」，在近日的作品宣傳節目中，小勞勃道尼也特別錄製一段影片溫馨力挺：「索恩小姐，能看到妳將莉莉威廉斯演活，真的太令我開心了。長話短說，鋼鐵人愛鋼鐵心！」《鋼鐵心》將於6月25日正式上線，首播一次上線三集，將帶來一場關於野心、選擇與自我定義的全新旅程。

《鋼鐵心》。圖/Disney+ 提供

《鋼鐵心》。圖/Disney+ 提供

《鋼鐵心》。圖/Disney+ 提供

《鋼鐵心》。圖/Disney+ 提供

《鋼鐵心》。圖/Disney+ 提供

《鋼鐵心》。圖/Disney+ 提供

《鋼鐵心》。圖/Disney+ 提供

《鋼鐵心》。圖/Disney+ 提供

《鋼鐵心》。圖/Disney+ 提供