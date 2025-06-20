《喝酒吧！笨蛋》王渝萱扮鬼搏上位 宋偉恩戀情陷膠著

2025年微醺愛情輕喜劇《喝酒吧！笨蛋》播出熱度持續飆升，連續三週穩坐MyVideo本日戲劇排行榜台劇第一名，網友盛讚劇情貼近真實人生、角色細膩動人，每週邊喝邊看療癒又解壓，有個能接住情緒的酒吧真是幸福！本周五(6/20)即將播出第7、8集，迎來全新情感與夢想轉折，王渝萱為追演員夢，不惜挑戰搞笑女鬼、屍體等角色，甚至北上試鏡一日來回十小時，終於在某次演出成功與飾演「大明星」的傅孟柏演出，並私下出遊，卻讓「大笨牛」宋偉恩相當吃醋。蔡淑臻則揭露重大轉折，過往談笑風生的情場女神，如今卻陷入婚姻家庭的高度束縛，壓抑的情緒逐漸爆發，「想逃出鳥籠」的渴望，會掀起什麼家庭風暴成為新劇情焦點。

戲中王渝萱飾演的君君為了演員夢拼盡全力，不論是一秒出場的屍體、紅衣女鬼還是金童玉女，她都勇於嘗試，甚至為了一次試鏡北上十小時一日來回。終於她從臨演、背景演員，默默熬出頭，與飾演大明星的傅孟柏同台對戲，並在對方的賞識下獲得其他工作機會，兩人互動頻繁，被拍到私下出遊，引發宋偉恩吃醋不已。原本想以特調酒慶祝她獲得「香菜鬼」角色，並藉此告白的宋偉恩，卻始終不敢踏出這一步，戀情陷入膠著。

問及王渝萱戲外是否有與角色相似的追夢歷程，她坦言：「身邊很多努力爭取機會、優秀的演員們，都經歷過，也正在經歷這樣的時刻，他們分享追夢歷程，我彷彿也在他們身上看見君君，也明白自己其實非常幸運，想繼續跟君君一樣，為每個角色努力。」宋偉恩感性分享，自己在追夢的路上很像君君，「曾經歷無數的挫折、冷暖、被羞辱，且要承受現實的生活考量，這些壓力都有，我的人生裡，我媽應該算大牛的這種角色，默默的支持、陪伴、鼓勵，有需要的時候，她一定都會在身邊，有一點點成績的時候，最開心、最為我感到驕傲的也是她。」

《喝酒吧！笨蛋》王渝萱成功獲得「香菜鬼」角色演出機會。圖／逆光電影提供

《喝酒吧！笨蛋》王渝萱與宋偉恩的曖昧關係備受關注，問及王渝萱若現實生活中的曖昧對象，跟宋偉恩的角色一樣「大笨牛」，暗示都聽不懂，會怎麼做？王渝萱笑說：「暗示聽不懂沒關係，我可以直接告白。但平常什麼都聽不懂，我真的沒辦法！現實遇到大牛，感覺我會很生氣，哈哈哈哈哈。」兩人的感情會觸礁或升溫，也將在本週劇情揭曉。

本週《喝酒吧！笨蛋》播出第７、８集，蔡淑臻將驚喜現身莫子儀經營的「笨蛋酒吧」，與莫子儀曖昧超出友誼的她，終將揭開她多年淡出調酒圈的真相，原來她與段鈞豪結婚並育有一女，婚後投入育兒生活，成為全職媽媽。然而，曾是自由靈魂的她，如今被婚姻與家庭牢牢束縛，壓抑已久的情緒逐漸浮現。當老公被升遷至海外，提議舉家搬到海外生活時，蔡淑臻卻在心中升起強烈回歸職場的渴望，兩人價值觀逐漸出現裂痕，面對老公的不理解，她會如何抉擇？是繼續妥協，還是找回原本的自己？本週也將深刻描繪女性在家庭與自我之間的掙扎。

微醺愛情輕喜劇《喝酒吧！笨蛋》由文化內容策進院、高雄人、台灣大哥大MyVideo、內容物數位電影製作有限公司、 逆光電影股份有限公司、有享娛樂股份有限公司聯合出品，每週五台灣大哥大MyVideo首播。更多消息👉《喝酒吧！笨蛋》官方社群

《喝酒吧！笨蛋》王渝萱與飾演「大明星」的傅孟柏私下出遊傳緋聞。圖／逆光電影提供

《喝酒吧！笨蛋》_蔡淑臻婚後邁入賢妻生活。圖／逆光電影提供

《喝酒吧！笨蛋》蔡淑臻過往是談笑風生的情場女神。圖／逆光電影提供

《喝酒吧！笨蛋》王渝萱當街頭藝人做角色功課。圖／逆光電影提供

《喝酒吧！笨蛋》宋偉恩看到王渝萱的緋聞猶豫，不敢告白。圖／逆光電影提供

《喝酒吧！笨蛋》。圖／逆光電影提供