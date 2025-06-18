《長椅小情歌》孤單長椅見證人生百態 帶你看盡世間奇緣

★知名廣告導演奥山由之一鳴驚人首部長片，集結廣瀨鈴、仲野太賀、岸井雪乃、岡山天音、 荒川良良、今田美櫻、森七菜、草彅剛、吉岡里帆、神木隆之介等日本當代最強卡司同台飆戲

★2025台北電影節秒殺完售，2025上海電影節亞洲當代單元入選

《長椅小情歌》(AT THE BENCH)故事講述一張孤獨的長椅，靜靜在河畔公園的草地上。一對掛念彼此的青梅竹馬在此久別重逢、為日常瑣事爭吵的情侶被亂入的怪叔叔打斷、妹妹嘗試勸回因陷入苦戀而離家出走的姊姊、前來拆除椅子但形跡可疑的謎樣公務員......。人們來來去去，長椅兀自無言，仍舊靜靜看著歲月流轉。7月18日上映。

以拍攝廣告出名的攝影師奥山由之，擅長從日常細節捕捉閃亮微光，營造清透柔美的自然氛圍。他凝視城市角落的靜謐，將不被注目的長椅化作記憶的容器。奥山由之初次執導即成功集結廣瀨鈴、仲野太賀、草彅剛、吉岡里帆、神木隆之介、今田美櫻等一線實力派演員，並請來知名音樂人安部勇磨操刀配樂。真摯情深卻又惡趣怪誕，在宮藤官九郎、濱口龍介與洪常秀之間闢出一條奇幻蹊徑。

《長椅小情歌》。圖/光年映畫提供

《長椅小情歌》導演奥山由之，1991 年出生於東京，自 2009 年起展開攝影創作。年僅 20 歲時，便以獨特的視角獲得第 34 屆「佳能新世紀攝影優秀賞」，之後便持續以影像探索「表象與抽象」、「矛盾與融合」等主題。他的攝影作品常帶有詩意與實驗性，深受藝文界矚目。2016 年，他以攝影集《BACON ICE CREAM》獲頒第 47 屆講談社出版文化獎攝影賞。

他出版過多本攝影集，包括《Girl》、《你住的那座城》、《回聲如呼》、《POCARI SWEAT》、《洛杉磯／舊金山》、《The Good Side》、《flowers》、《BACON ICE CREAM 台灣版》、《Ton! Tan! Pan! Don!》、《BEST BEFORE》與《windows》等，並舉辦多場個展。2023 年籌備開拍處女作《長椅小情歌》，是他首度跨足電影領域，號召一群相信他創作力的團隊與演員共同完成。這部作品延續他影像創作中的細膩與感性，展現他在影像敘事上的全新可能。

《長椅小情歌》。圖/光年映畫提供

《長椅小情歌》。圖/光年映畫提供

《長椅小情歌》。圖/光年映畫提供

《長椅小情歌》。圖/光年映畫提供

《長椅小情歌》。圖/光年映畫提供

《長椅小情歌》。圖/光年映畫提供

《長椅小情歌》。圖/光年映畫提供

《長椅小情歌》。圖/光年映畫提供

《長椅小情歌》。圖/光年映畫提供

《長椅小情歌》。圖/光年映畫提供

《長椅小情歌》。圖/光年映畫提供

《長椅小情歌》。圖/光年映畫提供