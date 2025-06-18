《長安的荔枝》7萬字拍成35集 陸媒評:五千里運送鮮荔枝，荒誕又現實

馬伯庸筆下的《長安的荔枝》，小說首刊於《收穫》2021年「春捲」。故事背景設定在大唐天寶十四載，長安城中一位小官吏李善德，被指派一項看似荒謬的任務：必須在貴妃生日前夕，將來自嶺南的鮮荔枝運抵長安。眾所周知，荔枝有著「一日色變、兩日香變、三日味變」的特性，而嶺南距離長安竟有五千多里之遙，這項任務無異於天方夜譚。然而，為了家人的安穩，李善德毅然決然地接受了挑戰，抱持著「就算失敗，我也想知道，自己倒在距離終點多遠的地方」的決心。

《長安的荔枝》是馬伯庸「見微」系列的作品之一，他巧妙地將杜牧那句家喻戶曉的「一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來」詩句，擴展成一個完整且富有想像力的故事。透過小說馬伯庸重新審視了歷史的細節，揭示了看似繁華的大唐盛世之下，潛藏著的傾頹危機。作者將焦點放在這場跨越五千餘里、保鮮期僅三天的荔枝轉運之謎上，探究究竟是誰、如何讓楊貴妃在長安品嚐到嶺南鮮荔枝，展開了一場充滿創意的歷史想像。

《長安的荔枝》作者馬伯庸。圖/擷取自豆瓣

《長安的荔枝》銷量破百萬冊，荒誕喜劇包裹現實心酸

馬伯庸用11天完成了這本7萬字的小說，本書自2022年出版以來廣受歡迎，銷量已破百萬冊。他將這部作品的成功歸結為「厚積薄發」的結果。

創作始於馬伯庸自2017年起對盛唐長安城的研究，每次到廣東，都會與果農交流荔枝的種植和保鮮知識，途經河南、湖南、湖北、廣東等地時，也會特別留意當地的地理環境、地名與山川走勢。可以說，他為這部作品做了近十年的前期準備。

在創作過程中，馬伯庸特別將視角投向底層小人物。他不再滿足於描繪「一騎紅塵妃子笑」的浪漫傳奇，而是深入探討「無人知是荔枝來」背後隱藏的種種困境——具體是誰負責、如何執行這項浩大工程，以及帝王的隨意指令如何影響普通百姓的生活。透過這枚小小的荔枝，他試圖洞察帝王窮奢極欲、不恤民力的本質。

《長安的荔枝》。圖/擷取自微博

從小說到螢幕，35集電視劇《長安的荔枝》

這部由馬伯庸同名小說改編的古裝劇《長安的荔枝》(The Litchi Road)，由馬伯庸擔任故事顧問。雷佳音、岳雲鵬、那爾那茜、安滄、魏涼、公磊、馮嘉怡、芳生、蔡美、美滿、美生等共同出演，2025年6月7日播出。

劇中，雷佳音飾演的長安小吏李善德(雷佳音 飾)，因同僚設局，被迫接下為貴妃運送嶺南鮮荔枝的「死亡」任務。荔枝「一日色變，兩日香變，三日韻變」，而路途遙遠，為了女兒的安穩，李善德無奈踏上旅程。與此同時，鄭平安(岳雲鵬 飾)為左相尋找右相斂財證據，也先一步抵達嶺南。這對郎舅在異鄉偶遇，並結識了胡商阿彌塔、空浪坊坊主雲清等各色人等，同時也面臨著嶺南刺史何有光和掌書記趙辛民的重重阻撓。雙線並行，任務難度倍增，他們將如何突破困境，尋求一線生機？

《長安的荔枝》。圖/擷取自微博

大陸「人民網」發文點評，一組荒誕又現實的人生透鏡

人民網對《長安的荔枝》給予高度評價，以下來看看點評全文。

#人民網評長安的荔枝#【人民藝起評：《長安的荔枝》，用「理科思維」建構黑色幽默】

近日，改編自@馬伯庸同名小說的#電視劇長安的荔枝#與觀眾見面。該劇雖以古裝荒誕喜劇之姿登場，將唐代小吏李善德@雷佳音“五千里運送鮮荔枝”——這一不可能的任務，演繹成一組荒誕又現實的人生透鏡。

該劇講述了唐代因理科取仕的李善德，在職場中遭人暗算，被動領命將嶺南鮮荔枝運送長安，從而在絕望中奔赴遠地，但憑藉其“工於心算而非心計”的“弱點”，又慢慢建立起希望的故事。可以說，這個角色也是個人如何掌握與所處大小環境關係的典型投射。對這一問題，該劇試圖探討的是人們在工作、生活中如何保持真實的自己，保持原本的初心。

《長安的荔枝》。圖/擷取自微博

而黑色幽默的筆調，恰是李善德應對荒誕現實的絕佳載體。官員面對荔枝難題時的推諉扯皮、地方胥吏的陽奉陰違、商人階層的投機算計，這些醜態雖讓李善德無比憤懣，但對於他這樣的小人物而言，卻又難以對抗。他能做的，只有苦尋各種荔枝保鮮之法，用「理科思維」破解技術難題，用破解技術難題來破解人生難題。這在劇中一眾大小官吏看來，或許也同樣是一種黑色幽默。

劇中「還房貸、下基層、幫女兒完成編花籃的作業」等段落自然很容易引發觀眾共鳴，但如果創作者僅僅將注意力置於此處的話，作品會容易顯得懸浮，輕飄，缺乏韻味。而該劇則很好地解決了這一問題，不管是劇中人物揖讓進退的禮儀規範、文白相間的考究台詞，還是人物的服飾髮型、周身器物，無不是在用較濃的歷史筆墨為作品尋求穩重之感。

《長安的荔枝》。圖/擷取自微博

在視聽語言的建構上，該劇生動地外化了其黑色幽默的喜劇內核。整體視覺呈現輕鬆、明快，色彩上摒棄暗色，提高飽和度，並在畫面的視覺中心設置亮色。同時，照明上常採用大光比處理，整體觀感鮮活。攝影構圖則一方面注重景深營造，尤其在人物眾多的鏡頭內，如街道、走廊等，若干鏡頭有黑澤明電影之感；另一方面又融入了中國傳統繪畫的「非透視」構圖理念，如李善德搬家時駛過鄰居破敗的院牆；子美@朱亞文同時，在聽覺呈現上，全劇台詞聲音環境感的弱化，以及配樂強烈的節奏感、配器的粗糲感，都增加了一種抽離的荒誕感。

十分難能可貴的是，該劇形成了非常統一的表演風格，一種類似「古典+寫實」的喜劇表演風格。如李善德的心算之快和心計之慢都展現得非常具體且生動；鄭平安@岳雲鵬的各種裝無辜、裝生氣也每每讓人忍俊不禁。此外，何刺史@馮嘉怡、趙掌書@公磊、藍玉@閻必果果、阿僮@演員周美君等角色，在整體的喜劇風格之下也都有各自精準的特點呈現，在荒誕情境中依然保持情感的真實，為全劇的黑色幽默提供了可信的支點。

《長安的荔枝》的價值不僅在於其精良製作，更在於它揭示了職場本質的恆常性。劇中的荔枝，似乎也隱喻著人們心中那份易逝的初心與熱忱——如何在系統重壓之下保持其鮮度？隨著劇情的發展，我們拭目以待。

人民藝起評：《長安的荔枝》，用「理科思維」建構黑色幽默。圖/擷取自微博

《長安的荔枝》。圖/擷取自微博

《長安的荔枝》。圖/擷取自微博

《長安的荔枝》。圖/擷取自微博

《長安的荔枝》。圖/擷取自微博

《長安的荔枝》。圖/擷取自微博

《長安的荔枝》。圖/擷取自微博

《長安的荔枝》。圖/擷取自微博

《長安的荔枝》。圖/擷取自微博

《長安的荔枝》。圖/擷取自微博