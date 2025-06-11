《神隱少女》榮登「最想再刷」神作6/15限定登場！吉卜力40週年慶送獨家年曆

今年6月是吉卜力工作室成立40週年慶的紀念日，台灣獨家發行片商甲上娛樂日前舉辦「想一刷再刷的吉卜力神作」網路票選，吸引數千名網友敲碗響應並熱烈參與投票，最終由曾獲奧斯卡金像獎最佳動畫片大獎殊榮的《神隱少女》拔得頭籌。

片商今宣布將於本週日（6/15）舉辦一日大銀幕限定的《神隱少女》特別場，凡購票即可獲得「2025吉卜力動畫電影下半年曆」A3海報，年曆由7部票選名列前茅的動畫組成，包括《魔法公主》、《天空之城》、《霍爾的移動城堡》、《龍貓》等作品，當天攜吉卜力收藏品入場，還可獲得40週年神秘小禮物兌換券，吉卜力迷千萬不要錯過！

動畫大師宮﨑駿以《神隱少女》、《蒼鷺與少年》榮獲兩座奧斯卡最佳動畫片獎肯定，並獲頒奧斯卡榮譽獎項「主席獎」表揚終身成就，成為日本動畫界史上第一個擁有兩座以上奧斯卡最佳動畫片獎紀錄的動畫導演。

他與已故動畫導演高畑勳和製片鈴木敏夫等人於1985年6月創辦吉卜力工作室，所推出的動畫電影以細膩動人、高品質著稱，在全球最高日本動畫電影票房榜上佔有一席之地，其中票房排名最高的《神隱少女》也受到台灣粉絲喜愛，在此次「想一刷再刷的吉卜力神作」票選中勇奪冠軍，另外，經典不敗的《魔法公主》、《天空之城》、《龍貓》、《霍爾的移動城堡》、《風之谷》等作品也受到不少網友支持，敲碗再度朝聖大銀幕。

《神隱少女》。圖/甲上娛樂提供

近來《心之谷》適逢30週年重返台灣大銀幕，上映10天全台票房累積賣破1千萬元，由於《心之谷》的誕生是當年宮﨑駿受了《海潮之聲》動畫版的刺激，而加速了少女漫畫《心之谷》動畫化的提案，因此也有不少台粉敲碗希望能在大銀幕看到《海潮之聲》。而這幾部讓鐵粉想一刷再刷的吉卜力動畫作品，皆被選為此次《神隱少女》特別場之限量特典「2025吉卜力動畫電影下半年曆」中。

《神隱少女》將於本週日6月15日一日限定上映，凡於全台7家影城：美麗華大直影城、板橋秀泰影城、樹林秀泰影城、桃園新光影城、台中站前秀泰影城、台南新光影城、高雄夢時代秀泰影城購買《神隱少女》特別場電影票乙張，即可獲得「2025吉卜力動畫電影下半年曆」A3海報乙張，一人限換4張，當天憑電影票及攜帶任一件吉卜力正版相關收藏品或甲上娛樂特典入場，還可獲得吉卜力40週年紀念小禮物兌換券乙張。更多資訊👉甲上娛樂官方臉書粉絲團

《神隱少女》特別場特典公告，凡購買特別場電影票乙張，即可獲得「2025吉卜力動畫電影下半年曆」A3海報乙張，還有機會獲得40週年神秘小禮物兌換券。圖/甲上娛樂提供

2025吉卜力動畫電影下半年曆，A3海報由7部票選名列前茅的動畫組成。圖/甲上娛樂提供

《神隱少女》。圖/甲上娛樂提供

《神隱少女》。圖/甲上娛樂提供

《神隱少女》。圖/甲上娛樂提供

《神隱少女》。圖/甲上娛樂提供