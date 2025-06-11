【投票抽獎】明星離婚聲明寫得很動人，誰是金句王？
當明星愛侶情斷💔曾經的甜蜜煙消雲散，一紙分手聲明往往成為他們在公眾面前的最後一場硬仗。這份短短的文字，承載著複雜的情緒與無數的猜測，卻也成了許多人反覆咀嚼的制式範本。
你是不是也發現，那些「感恩過去」、「感恩遇見」、「仍是家人」的句子，彷彿成了公式？
琅琅悅讀攜手Charming 喬名巧克力，舉辦【明星離婚聲明寫得很動人，誰是金句王？】票選活動，邀請你一起來投票選出最會說再見的明星隊伍。
參加活動並提供聯絡email（僅作本次抽獎用途），即可抽🎁喬名巧克力『綜合5入』嚐鮮小白盒（市值NT$299）。每天都能投！每24小時可投3票(2025/6/29 23:59止)，投票次數越多，中獎機會越大👇立刻投票抽獎
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婚姻，從來不是童話故事裡的「從此過著幸福快樂的日子」。如果您對於婚姻有獨到見解或精彩故事，不論是甜蜜的負荷，還是剪不斷理還亂的羈絆，都歡迎您以小說形式投稿👉「婚姻大事」短篇小說募集！結婚不是伴，而是絆？
活動注意事項：
1. 獎項：Charming 喬名巧克力『綜合5入』嚐鮮小白盒（市值NT$299）共10名，選用上選迦納可可，香醇濃郁卻貼心減糖，讓你享受美味無負擔，同時擁有味覺與身心的溫暖感受。
2. 票選結果預計將於投票結束後2週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格。提醒您所填email務必以常用信箱為主。
3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。
4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤／資料不完整，恕不補寄敬請留意。
5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至contentdp@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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