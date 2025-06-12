《儀弒》1928美國真實驅魔案件 比《大法師》更駭人

全面揭密！美國史上最知名驅魔案件

改編自啟發《大法師》（The Exorcist）的真實恐怖事件、《逃出絕命鎮》團隊打造的全新恐怖鉅片《儀弒》（英文片名：The Ritual）將於6月20日在台上映，本片由《教父》奧斯卡影帝艾爾帕西諾（Al Pacino）領銜主演，故事描述一名面臨信仰危機的年輕神父（丹史蒂文斯 飾）、一名無法擺脫過去陰影的資深神父（艾爾帕西諾 飾），他們必須攜手拯救一名遭到惡靈附身的年輕女子……《儀弒》將於6月20日全台大銀幕戰慄上映。

神父紀錄驅魔小冊子，掀起《大法師》IP狂潮

《儀弒》改編自20世紀初發生在美國愛荷華州厄林（Earling）的真實恐怖事件，1928年夏天，西奧菲勒斯瑞辛格（Theophilus Riesinger）神父受邀，替疑似遭到惡靈附身的艾瑪施密特（Emma Schmidt）進行驅魔，據說她會對灑了聖水的食物發怒、還會發出像貓的嘶嘶聲。西奧菲勒斯神父陸續艾瑪舉行了多次驅魔儀式，過程中她不斷發出嚎叫聲，還有人看到她漂浮了起來，直至12月23日才宣布驅魔完成。

約瑟夫施泰格（Joseph Steiger）神父目睹了這一切，並將整個驅魔過程整理成了一本小冊子。這本小冊子成為後世無數驅魔題材作品的靈感來源，包括最經典的驅魔恐怖片《大法師》，它的同名原作小說《The Exorcist (novel)》也受到這本小冊子啟發。西奧菲勒斯神父和艾瑪的故事被媒體廣泛報導，甚至登上過《時代雜誌》，被認為是美國歷史上紀錄最詳盡、最廣為人知的驅魔案例，如今終於正式登上大銀幕。

《儀弒》艾爾帕西諾（右）。圖/車庫娛樂提供

《教父》奧斯卡影帝艾爾帕西諾領銜主演

奧斯卡影帝艾爾帕西諾在《儀弒》裡飾演核心角色「西奧菲勒斯瑞辛格神父」，這位神父的事蹟啟發了經典恐怖片《大法師》，但他本人卻在受訪時自爆從未看過這部電影。「我這輩子沒看過《大法師》，」艾爾帕西諾說：「我聽說那是一部很棒的電影。」

美國女星艾比蓋兒考恩（Abigail Cowen）在片中飾演被附身的女子「艾瑪」，為了呈現出遭到附身的模樣，她透露自己要花兩個小時化妝，而隨片中艾瑪的病情越來越惡化，化妝所需的時間變得越來越長。艾比蓋兒考恩說：「到最後我全身都是人工假體。這是一個非常辛苦的過程，但也非常有趣。」

然而，要演好被附身的對象，光靠化妝是不夠的。艾比蓋兒考恩透露，電影正式開拍前，導演大衛米德爾（David Midell）傳了很多驅魔和癲癇的影片給她參考，兩人也花了很多時間進行排練，「我們確實設計了每一個肢體動作，對於呈現艾瑪進入附身狀態的過程很有幫助，營造出與清醒狀態的反差。」

談到拍攝過程中是否遇到過恐怖事件，艾比蓋兒考恩透露，有妝髮團隊的成員在他們住的Airbnb裡撞鬼，「他們看到了某個人或某個東西，然後Airbnb的屋主說：『喔，沒錯，那是鬼！』彷彿這很正常。後來他們通通搬走了。」《儀弒》將於6月20日全台大銀幕戰慄上映。

《儀弒》。圖/車庫娛樂提供

《儀弒》。圖/車庫娛樂提供

《儀弒》艾爾帕西諾（後）、艾比蓋兒考恩（前）。圖/車庫娛樂提供

《儀弒》艾希莉葛林（左）、丹史蒂文斯（右）。圖/車庫娛樂提供

《儀弒》丹史蒂文斯（左）、艾爾帕西諾（右）。圖/車庫娛樂提供

《儀弒》艾比蓋兒考恩。圖/車庫娛樂提供

《儀弒》艾比蓋兒考恩。圖/車庫娛樂提供

《儀弒》。圖/車庫娛樂提供