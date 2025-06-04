《心之谷》第2週特典「聖司借書卡」曝光 重溫〈鄉村路〉感受真摯的愛

由宮﨑駿監製、編劇的吉卜力浪漫經典動畫《心之谷》上週四重返全台大銀幕，貫串全片的金曲〈鄉村路〉一奏，紛紛令觀眾感動落淚，首週末即衝上新片票房冠軍，全網口碑爆棚，力推一定要看大銀幕，感受「國民初戀」天澤聖司的浪漫魅力及日本動畫史上首部引入杜比立體音效的電影。繼首週特典聞得到「香香的聖司」後，第二週特典加碼祭出吉卜力迷都想擁有的雙重好禮──「聖司借書卡典藏書籤」及《心之谷》海報主視覺「一起冒險A3電影主海報」，兩種特典皆採用厚磅美術紙，主海報透過局部上光營造月島雯與貓男爵的靈動跳躍立體感，書籤則為雙面設計，借書卡的背面是聖司騎單車載著月島雯的經典電影視覺，尺寸接近智慧手機大小，還原借書卡的真實手感。

《心之谷》結合青春愛情、動人音樂和奇幻等元素，在日本感動超過208萬觀影人次，票房賣破31.5億日圓，榮登年度日本電影票房冠軍。時逢上映30週年重返全台大螢幕，包括威秀影城、喜樂時代影城、美麗華影城、新光影城皆推出特別場套票，內含琳琅滿目的購票紀念特典，其中有鐵粉豪擲超過5萬多元購買60組價值890元的喜樂時代影城特別場套票，為的就是提高僅有2幅的「A3錶框收藏級雷射海報」抽籤中獎率，後來也得償所願中了大獎！

《心之谷》在台上映獲一致好評，不少吉卜力迷都表示被熟悉的〈鄉村路〉旋律勾起回憶殺，不禁感動泛淚，B編（編笑編哭）笑稱自己之前錯過《心之谷》，如今終於遇見「遲到30年的初戀」。影評dato推薦：「小男生小女生間專注戀愛的情感太迷人，襯著校園、圖書館、古董店、小提琴工坊等美不勝收的日常風景變換，輔以曠世金曲〈Country Road〉的烘托，讓《心之谷》在我心中的排名卡上一個絕佳好位。」酸菜居酒屋則說：「悠揚的配樂、清晰的樂器配置都令人驚豔，特別是小提琴工作室那段各式樂器合奏。」田中千繪表示日本無法在大銀幕再次看到吉卜力作品，直呼能在台灣戲院的大銀幕好好欣賞，非常幸福，她也對月島雯的執著印象深刻，說：「她的摯愛和純真的心會改變這個世界。」

凡購買上映第2週（6/6~6/12）《心之谷》電影票乙張，於6/6(五)起至原購票影城，即可兌換限量「一起冒險版A3主海報＋典藏借書卡書籤」乙份，一人限換四張，數量有限，敬請把握收藏機會。更多電影資訊👉 甲上娛樂官方粉絲專頁

《心之谷》鐵粉砸超過5萬元喜獲超限量錶框雷射海報。圖/甲上娛樂提供

《心之谷》片中天澤聖司及文學少女月島雯之間的青春戀曲，深植人心。圖/甲上娛樂提供

《心之谷》。圖/甲上娛樂提供

《心之谷》。圖/甲上娛樂提供

《心之谷》。圖/甲上娛樂提供