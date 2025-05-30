《喝酒吧！笨蛋》金獎卡司齊聚：莫子儀、蔡淑臻、楊貴媚、鄭志偉、宋偉恩、李霈瑜、黃姵嘉、童毅軍等共譜人生百態

2025年微醺愛情輕喜劇《喝酒吧！笨蛋》將於5月30日在台灣大哥大MyVideo首播，今（29）日盛大舉行首映記者會，監製陳寶旭與導演樓一安攜手率領金獎卡司齊聚現場，莫子儀、蔡淑臻、楊貴媚、鄭志偉、宋偉恩、李霈瑜、黃姵嘉及童毅軍同台亮相，宣傳曲演唱歌手靈魂歌姬家家也到場共襄盛舉，現場星光熠熠。劇組分享拍攝點滴與角色轉變，氣氛歡樂又感性，讓人更期待這部療癒系人生喜劇的正式上線。適逢端午佳節，劇組邀請觀眾在吃粽子之餘，打開劇集小酌一杯，感受那些藏在每杯酒裡的愛與人生，為即將到來的播出日增添濃厚節慶氛圍。

演員們現場分享各自與酒精有關的趣事與情感投射，宋偉恩自曝第一次喝酒只是一小瓶啤酒就醉了，現在則能在朋友聚會中放開自我熱舞跳「QUEENCARD」，還曾跨年時和朋友一起躺在忠孝東路上，被粉絲認出來，隔天看到影片蠻懊惱；楊貴媚坦言自己「喝醉會很盧，導演拍攝現場都不讓我真喝，馮姐（角色名）只要一拿起酒杯，導演就會立刻喊卡」，讓她笑說：「其實我有點悶啦！」

李霈瑜則表示：「其實我拍攝時都喝真的，因為角色滿常維持在喝酒的狀態，所以會真喝。」並透露此次影集將螢幕初吻獻給了莫子儀：「因為沒有吻戲的經驗，過程中很專注在當下，很謝謝小莫帶戲。」問及親起來的感受，她羞回：「還蠻好親的，非常雀躍地下班回家。」莫子儀則很震驚原來是大霈的螢幕初吻，他說：「謝謝大霈的信任。」

本劇由金鐘導演樓一安執導，以充滿故事的「笨蛋酒吧」為核心場景，串聯出十位性格迥異職業也不同的角色，在夜色與一杯杯的調酒中交換心事，撫慰彼此。監製陳寶旭分享：「因為我很喜歡在酒吧一邊喝調酒，一邊和調酒師聊天，所以一直想做一齣以酒吧為背景的劇療癒大家，謝謝樓一安導演與莫子儀成全我的夢想。」導演樓一安表示：「這部劇描繪的是一群『看似正常，卻各懷傷痕』的人，在酒吧這個空間找回自我。你我都有可能在他們之中找到自己的影子。」宣傳曲演唱歌手靈魂歌姬家家蒞臨現場，分享這次與戲劇合作靈魂三部曲跟角色都很吻合，她說：「很榮幸與《喝酒吧！笨蛋》合作，這部戲輕鬆好追又療癒，大家可以趁連假追劇！」

《喝酒吧！笨蛋》主演齊聚記者會，左起黃姵嘉、李霈瑜大霈、楊貴媚、莫子儀、蔡淑臻、宋偉恩、鄭志偉、童毅軍。圖／逆光電影提供

莫子儀飾演陷入人生低潮的國際級調酒師阿榮，為每位客人量身打造「有故事的調酒」。在戲中調出57杯調酒，不只需要演技，更需要「手技」。記者會上難得呈現首度「三代同堂」的有趣畫面，原來蔡淑臻飾演莫子儀的調酒師傅，曾是業界傳奇，卻因故急流勇退，兩人重逢後激起微妙的情感張力；宋偉恩則是莫子儀的徒弟，天生擁有超靈敏味覺，對調酒、對愛情都認真到近乎傻氣。他們都對莫子儀的調酒功力非常盛讚，蔡淑臻分享認為他的調酒看起來就很好喝、也很好拍。宋偉恩則大讚：「可媲美調酒顧問Allen調的酒！」

酒吧中有形形色色的常客，故事相互交織，譜出不同的火花。楊貴媚飾演酒吧常客「馮姐」，拋下都市生活到海邊開民宿，以豐富人生經驗犀利又溫柔地點出年輕人的困惑。她笑說：「馮姐那種話語既犀利又帶溫度，讓人又怕又想靠近，特別有魅力。」而李霈瑜飾演的「社畜」是劇中經常被馮姐點醒的年輕人，對複製貼上的生活感到厭倦，直到在酒吧中與人的相處，慢慢發現自己的人生命題是自我改變、勇於嘗試變化。

《喝酒吧！笨蛋》貴媚飾演酒吧常客「馮姐」，經常光顧莫子儀的酒吧。圖／逆光電影提供

劇中不只職場煩惱，家庭親情與愛情的苦衷也觸動人心。黃姵嘉這次飾演一位單親媽媽，為母則強，為了扶養女兒不得已選擇成為陪酒的傳播妹，生活忙亂卻努力維繫母女關係，性格嗆辣與本人反差甚大。最佳綠葉鄭志偉飾演豆漿店老闆，外表剛硬內心細膩，面對親情與愛情常憋在心裡，是那種「永遠笑著的大哥，但其實有說不出口的苦衷」的角色。童毅軍飾演阿榮的父親，因一時衝動入獄，出獄後仍我行我素，父子形同陌路。他感性表示：「戲中跟阿榮之間的父子情感，心境轉折非常真實，會有點悲傷，藏著很多說不出口的愛。」

微醺愛情輕喜劇《喝酒吧！笨蛋》由文化內容策進院、高雄人、台灣大哥大MyVideo、內容物數位電影製作有限公司、 逆光電影股份有限公司、有享娛樂股份有限公司聯合出品，5月30日起，台灣大哥大MyVideo首播，每週五新集數上架。更多消息👉《喝酒吧！笨蛋》官方社群

《喝酒吧！笨蛋》李霈瑜與黃姵嘉都是莫子儀酒吧常客。圖／逆光電影提供

《喝酒吧！笨蛋》叛逆爸童毅軍、溫柔漢鄭志偉 詮釋親情動人心弦。圖／逆光電影提供

《喝酒吧！笨蛋》靈魂歌姬家家驚喜現身。圖／逆光電影提供

《喝酒吧！笨蛋》。圖／逆光電影提供

《喝酒吧！笨蛋》調酒師徒逗趣登場。。圖／逆光電影提供

《喝酒吧！笨蛋》。圖／逆光電影提供