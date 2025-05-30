《地下忍者》真人版 漫改小王子「山崎賢人」廢柴忍者翻身戰

🥷改編自花澤健吾於所創作的日本漫畫《アンダーニンジャ》

🥷日本長據票房前10名達8周之久，累積票房突破日幣16億

🥷《銀魂》、《我是大哥大！！劇場版》、《聖☆哥傳》、《新解釋・三國志》導演福田雄一最新力作

《地下忍者》（Under Ninja，日語：アンダーニンジャ）是花澤健吾所創作的日本漫畫，開始連載於《週刊Young Magazine》2018年第34號。改編電視動畫於2023年10月首播，由手塚製作公司擔任動畫製作。真人版電影將於2025年6月20日上映。

《地下忍者》故事講述，第二次世界大戰後，日本因為戰敗而必須將忍者組織廢除，然而仍有為數20萬的忍者隱藏在現代日本社會的各個角落，執行各種暗殺或秘密任務。這些忍者使用的忍術並非超能力或魔法，而是光學迷彩服和電擊棒等科技製品。

部分「精銳」忍者，在國家級的對抗中負責執行秘密任務，相當活躍。不過，另一方面，下級忍者卻是經常拿不到工作，其中之一的雲隱九郎也一樣，過著宛如尼特族般的生活。他在歷經長期失業後，接下滲透進講談高中的任務…

本片集結了眾多日本影壇的豪華卡司：《王者天下》山崎賢人、《哥吉拉-1.0》濱邊美波、《在大雪封閉的山莊裡》間宮祥太朗、《原本以為只是手機掉了》白石麻衣、《BLUE GIANT 藍色巨星》岡山天音、《今際之國的闖關者》山本千尋、《問題物件》宮世琉彌。最強綠葉群有：《河畔小日子》室剛、《淺田家！》平田滿、《尋人啟弒》佐藤二朗、《正直不動產》長谷川忍、《重啟人生》木南晴夏、《赤羽骨子的秘密保鑣》坂口涼太郎。

《地下忍者》。圖/政駒實業提供

《地下忍者》。圖/政駒實業提供

《地下忍者》。圖/政駒實業提供

《地下忍者》。圖/政駒實業提供

《地下忍者》。圖/政駒實業提供

《地下忍者》。圖/政駒實業提供

《地下忍者》。圖/政駒實業提供