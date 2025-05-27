李多慧甜喊：《馴龍高手》《窒友梅根2.0》《侏羅紀世界》暑假最強套票快搶

今夏，全台影迷將迎來一波視覺與娛樂雙重享受！環球影業攜手威秀影城，隆重推出誠意滿滿的「夏日重量級套票」，一次匯集三部年度暑假強片，包括夢工廠人氣動畫改編的全新真人版電影《馴龍高手》、話題十足《窒友梅根2.0》，以及經典系列最新篇章《侏羅紀世界：重生》，橫跨冒險、驚悚與動作三大類型，全面滿足不同影迷的喜好與期待。

如此好康的套票活動，特別邀請到在台擁有超高人氣的韓國啦啦隊女神李多慧擔任「夏日重量級套票」宣傳大使，不僅拍攝專屬宣傳影片，還搶先開箱限量《侏羅紀世界：重生》獨家特典，以甜美笑容和可愛嗓音為炎炎夏日注入滿滿青春活力，邀請粉絲們手刀購買限量套票，進戲院一同感受只有在大銀幕才能享受到的視覺饗宴！

「夏日重量級套票」將於5月29日（星期四）中午12:00起，於全台威秀影城與MUVIE CINEMAS臨櫃限定販售，共限量發行5,000組，售完為止，統一售價為新台幣1,400元。套票內含4張電影票券，可自由搭配觀賞《馴龍高手》、《窒友梅根2.0》與《侏羅紀世界：重生》的2D版本電影。此外，影迷將獲得全台獨家特典—原裝進口潮流斜背包，以《侏羅紀世界：重生》中「陸、海、空」主題為設計靈感，推出綠色、藍色與米白色三款造型，隨機出貨，兼具實用與收藏價值；套票另附贈電影組合餐優惠券，讓影迷在觀影過程中也能享受美味體驗。更多活動詳情請洽以下社群平台：👉環球影片粉絲專頁 📌威秀影城粉絲團

三部必看鉅作，全新感動再升級

•《馴龍高手》：致敬感動無數影迷的動畫經典，這部由三度奧斯卡獎入圍導演迪恩戴布洛伊執導的真人版電影，以IMAX特製拍攝，帶領觀眾再次見證小嗝嗝和沒牙的冒險旅程，重現這段感人至深的英雄故事。

•《窒友梅根2.0》：結合人工智慧與人性挑戰的驚悚動作片，探討科技與家庭界線的熱門話題。由恐怖片巨擘溫子仁和布倫屋製片公司聯手打造，緊張刺激的劇情和震撼的視覺效果，將帶領觀眾重新開啟這場A.I. 全面失控的狂亂篇章。

•《侏羅紀世界：重生》：「全新紀元即將誕生。」這部全新作品延續經典的《侏羅紀》系列，帶來更加驚險的冒險旅程。恐龍不再只是威脅，而是人類生存的關鍵。全新故事線搭配更加逼真的特效，讓觀眾身歷其境，心跳加速！

環球影業攜手威秀影城強勢推出「夏日重量級套票」。圖/環球影業提供

環球影業攜手威秀影城，推出「夏日重量級套票」，李多慧化身宣傳大使熱力應援。圖/環球影業提供

環球影業攜手威秀影城，推出「夏日重量級套票」，李多慧化身宣傳大使熱力應援。圖/環球影業提供