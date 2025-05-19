《冥燈》越南版《破墓》驚悚登場 點燃靈魂燈兒子把影子當爸爸

越南票房冠軍、賣座突破1060億的恐怖鉅片《冥燈》（英文片名：Soul Lantern），改編自越南傳奇小說，故事描述戰火連天的年代，越南北方的一個村莊裡，阿頌（莊豔 飾）獨自扶養著年幼的兒子，等待參軍的丈夫從前線歸來。某天，阿頌的兒子撿到一盞來路不明的燈。夜裡，阿頌用這盞燈做出各種手影逗兒子開心。村子裡的薩滿告訴阿頌，她兒子撿到的是一盞「靈魂燈」，如果點燃這盞燈，可能會召來邪靈。這時，母子倆生活的村子開始出現各種離奇的現象……《冥燈》將於6月6日全台大銀幕駭人上映。

越南女星黃金玉和越南男星范俊英在《冥燈》裡飾演薩滿雙人組「柳小姐」和「梅先生」，協助村民對抗靈魂燈召喚來的惡靈，可以說是片中最亮眼的角色。一男一女的薩滿組合，眼尖的影迷，應該很快就會聯想到韓國賣座恐怖片《破墓》裡的金高銀和李到晛，尤其片中一段柳小姐透過跳舞儀式替村民驅魔，根本就是《破墓》裡「跳大神」的翻版，喜歡《破墓》的影迷絕對也會喜歡他們兩人的演出。

談到《冥燈》裡最印象深刻的戲，黃金玉表示，《冥燈》裡的每一場戲都讓她覺得很困難，因為飾演柳小姐需要很多特殊技能，「我已經習慣留短頭髮，但我要化身成片中的這個角色時，我必須痛苦地把頭髮留長，試著變成一名古代的女子。」她說，片中讓她印象深刻的戲很多，「其中儀式戲和打鬥戲讓我全身瘀傷。」范俊英則表示，有一場戲是他跟柳小姐搭船渡河，突然遭到被邪靈附身的人攻擊，結果導致船隻翻覆，「在拍攝這場戲時，我很難控制我在船上的平衡，導致我的腳趾甲被撞到掉下來了。」

2000年生的越南新銳女星莊豔在《冥燈》裡飾演與小兒子共同等待丈夫從戰場回來的母親「阿頌」。莊豔表示，導演黃南在試鏡時說她的眼神充滿了哀傷，讓她對於飾演阿頌更有信心。另外，莊豔為了讓自己看起來更像母親，特別增重了五公斤，還透過化妝讓皮膚變得更黑。

《冥燈》。圖/車庫娛樂提供

《冥燈》的拍攝過程一波三折，本片在越南高平省重慶縣取景，長達三個月的拍攝期間，佈景被大水淹沒了整整四次，其中最嚴重的一次是遇到強烈颱風摩羯來襲，這些天災最終導致電影成本暴增一倍。劇組不僅要克服當地入夜後的寒冷，還必須長期浸泡在水中，但是導演黃南並不以此為苦，他表示：「對我來說，不論做什麼事，都要帶著奉獻精神去做，而且要做那些別人不敢做的事，走出屬於自己獨特的道路。」

導演黃南為《冥燈》付出許多心力。演員黃金玉透露，他甚至為了籌資而賣掉自己的房子，上映四到五天後，電影的收入就足以回本。這讓我為黃南先生感到安心跟放心。」《冥燈》在越南的票房表現確實相當出色，上映首週就以超過400億越南盾（約4700萬台幣）的成績拿下該週票房冠軍，最終票房更是突破1060億越南盾（約1.16億台幣），目前是繼《鬼才要回家》、《偵探阿堅》（Detective Kien: The Headless Horror，暫譯）和《開棺》之後，越南年度第四賣座的恐怖片。《冥燈》將於6月6日全台大銀幕駭人上映。

《冥燈》。圖/車庫娛樂提供

《冥燈》。圖/車庫娛樂提供

《冥燈》。圖/車庫娛樂提供

《冥燈》。圖/車庫娛樂提供

《冥燈》。圖/車庫娛樂提供

《冥燈》。圖/車庫娛樂提供

《冥燈》。圖/車庫娛樂提供

《冥燈》。圖/車庫娛樂提供

《冥燈》。圖/車庫娛樂提供

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