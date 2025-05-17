《鯊人魔》鯊魚控的終極幻想 殺人魔打造專屬血腥樂園

今年夏天必看驚悚鉅獻《鯊人魔》（Dangerous Animals）強勢來襲，即將於6月13日震撼上映！本片結合連環殺手與嗜血鯊魚兩大顫慄元素，由《奪命之愛》（The Loved Ones）與《惡魔的糖果》（The Dev-il’s Candy）導演西恩拜恩 Sean Byrne 打造，重新定義海上生存驚悚電影，即將帶給觀眾一場腎上腺狂飆的觀影體驗。

《鯊人魔》以風格獨具、驚悚張力十足，獲入選2025年第55屆坎城影展平行單元「導演雙週」（Directors’ Fort-night），並將於影展期間舉行全球首映。本片由《黃石公園》(Yellowstone)女星哈西哈里森Hassie Harrison、與《心碎高中》(HeartBreak High)澳洲影壇小鮮肉喬許休斯頓Josh Heuston及由《魔鬼終結者：創世契機》(Terminator Genisys) 動作男星傑寇特尼Jai Courtney共演。傑寇特尼此次飾演一名冷血瘋癲、沉迷鯊魚的連環殺手，令人毛骨悚然，震撼指數爆表！

在釋出的前導預告中，遠方傳來女主角的微弱呼救聲，她被困在殺人魔的私人漁船上，命懸一線。面對這名以鯊魚為信仰、計劃進行活人獻祭的殺手，她只能靠本能求生。

殺手冷冷說道：「妳的直覺會懂，300顆剃刀般鋒利的尖牙，如何輕易就能把血肉大卸八塊……」令人不寒而慄。導演西恩拜恩盛讚傑寇特尼在片中的演出堪稱經典，他表示：「我一直是他的粉絲，這是他最精彩的一次表現。他完全化身為那條掠食者般的鯊魚，演繹出冷血、殘暴與瘋狂的極限狀態。心理層面的詮釋深刻又富娛樂性，更別說他驚人的體格，根本是變態殺手的完美人選，讓人不寒而慄！」

電影電影《鯊人魔》描述精明且自由奔放的衝浪客賽菲(哈西哈里森 飾)被一名迷戀鯊魚的連環殺手塔克(傑寇特尼 飾)綁架，這位瘋狂且冷血的殺人魔，把賽菲囚禁於私人漁船上，準備將她作為祭品推入深海，讓饑餓的鯊魚享受一場血腥的盛宴。在這場人與獸的生死較量中，賽菲必須超越恐懼，盡力逃脫，否則她將成為這場噩夢中的下一個屍體，消失在無盡的海洋中。電影《鯊人魔》將於近期上映，更多電影訊息👉CATCHPLAY官方專頁

《鯊人魔》。圖/CATCHPLAY提供

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