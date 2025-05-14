《對街的小星星》冰島影帝滿臉都是戲 10歲送報男孩點亮他餘生

榮獲冰島奧斯卡「艾達獎」四項大獎提名的《對街的小星星》（Solitude），將於5月16日在台暖心獻映。這部由新銳女導演妮娜帕爾馬多蒂爾（Ninna Pálmadóttir）執導的作品，以細膩視角描繪一段橫跨50年的忘年之交，透過孤獨老農與紅髮報童間的相知相惜，映照出現代人對歸屬感的渴望與追尋。

《對街的小星星》講述一名年邁農民因政府強制土地徵收，被迫離開熟悉的鄉村，遷居陌生的都市。長年與世隔絕的他，意外與鄰居一位十歲報童結為朋友，展開一段動人、跨越年齡的深厚情誼。兩人在日常互動中彼此陪伴，也填補生命中的空缺。導演妮娜表示：「我對人與人的連結一直很著迷，特別是那些不建立在血緣之上的交流總能觸動我的心。」

本片大膽啟用冰島國民演員特魯斯圖萊奧古納爾森（Þröstur Leó Gunnarsson）與年僅10歲的童星赫爾曼薩繆爾森（Hermann Samúelsson），兩人渾然天成的化學反應，成為電影最動人的核心。飾演老農的古納爾森，去年憑藉《媽的路上我和你》（Driving Mum）在國際影展大放異彩，並榮獲有冰島奧斯卡之稱的「艾達獎」影帝殊榮，導演形容：「他有一張陰鬱卻帶有溫度的臉龐，自帶戲劇張力，一張臉就能說完一段人生。」

而小小年紀的薩繆爾森則是從眾多試鏡者中脫穎而出，以自然純真的演出驚豔全場，導演盛讚他是「全身都在發光的天才演員」。儘管首次擔綱主角，他卻展現出與生俱來的表演天賦。片中有一場兩人即興跳舞，卻不小心撞到頭的橋段，就是在拍攝空檔嬉鬧時所捕捉到的自然互動，成為本片最真摯動人的瞬間之一。

《對街的小星星》。圖/佳映娛樂提供

除了動人的友誼，《對街的小星星》也巧妙地將土地徵收、移民等當代議題，融入故事中，不落俗套又不流於說教。視覺上參考《游牧人生》的「流動式手持」拍攝風格，讓鏡頭能貼近角色、增添強烈的生命力，並與全片緩慢、沉靜的節奏形成對比。同時，片中也細膩捕捉冰島壯麗自然景觀和城市的多元面貌，與角色的情感起伏相互呼應，充滿詩意與情感張力。

值得一提的是，導演妮娜自小在冰島長大，大學時期便投身影視產業，曾參與《遺落戰境》、《雷神索爾》與《冰與火之歌：權力遊戲》等好萊塢鉅製，首部長片卻選擇返鄉拍攝這部探討歸屬感的溫暖作品。她表示：「過去在片場累積的經驗，讓我學會如何在壓力下永遠處變不驚。」這些經驗最後化為養分，助她打造《對街的小星星》這部兼具技術與情感深度的誠意作品。

描述冰島人文風情的《對街的小星星》將於5月16日在台上映。此次上映更特別與2013年遠赴北歐參賽、獲得北歐杯咖啡烘焙大賽雙料冠軍（Espresso 組冠軍及跨組總冠軍）陳志煌先生旗下亞洲50大咖啡館 Fika Fika Cafe合作，凡進戲院觀賞《對街的小星星》，就有機會獲得Fika Fika Cafe插畫家米力掛耳包2入組及10入盒裝驚喜掛耳包。《對街的小星星》上映戲院 有台北真善美劇院、長春國賓影城、光點台北電影院、信義威秀影城、喜樂時代影城南港店、南港LaLaport威秀影城、新北新店裕隆城威秀影城、桃園統領威秀影城、SBC星橋國際影城、台中王牌映画影城、台南南紡威秀影城、高雄大遠百威秀影城。更多預售票、抽獎及上映相關訊息👉【佳映娛樂】FB 粉絲專頁

《對街的小星星》。圖/佳映娛樂提供

《對街的小星星》。圖/佳映娛樂提供

《對街的小星星》。圖/佳映娛樂提供

《對街的小星星》。圖/佳映娛樂提供

《對街的小星星》。圖/佳映娛樂提供

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《對街的小星星》。圖/佳映娛樂提供

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