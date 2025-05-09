《珍奧斯汀誤了我一生》帶你一窺200年前《傲慢與偏見》的永恆魅力

適逢珍奧斯汀250歲冥誕 《珍奧斯汀誤了我一生》致敬《傲慢與偏見》

今年為珍奧斯汀250歲冥誕，電影《珍奧斯汀誤了我一生》特別致敬珍奧斯汀經典之作《傲慢與偏見》（Pride and Prejudice）。

《傲慢與偏見》自1813年出版以來，便以其迷人的伊莉莎白與達西的愛情故事，以及對19世紀英國鄉紳階層社會百態的生動描繪，成為英國文學中最受歡迎的小說之一。這部暢銷超過兩千萬冊的經典之作，不僅深刻反映了當時的禮節、成長、教育、道德與婚姻觀，更在一個多世紀的時間裡，透過無數次的改編與演繹，持續吸引著全球觀眾，小說中那些令人難忘的角色和主題，早已成為文學史上的經典印記。

《珍奧斯汀誤了我一生》(Jane Austen Wrecked My Life)由法國新銳導演蘿拉皮亞尼自編自導，是一部結合文學與詩歌的浪漫喜劇。女主角艾嘉特找來英法混血女星卡蜜兒拉瑟福德飾演，精通法語、英語的她，成功演繹這位視珍奧斯汀為偶像的女性，在片中，對於他人評斷珍奧斯汀作品狹隘、格局小時，艾嘉特總是沉不住氣挺身而出捍衛「在珍奧斯汀出書之前，所有的女性角色都是男人創造的，女人不是被理想化就是被妖魔化，珍奧斯汀把女人寫得像個人！」同樣懷抱作家夢的她，也因跨海到英國參加珍奧斯汀駐村計劃而認識了珍奧斯汀的曾曾曾曾侄孫，面對眼前宛如達西先生翻版，有點狂妄自傲，又常常和自己唱反調的男人，兩人將展開一段命中注定的奇妙緣分。

對此，導演蘿拉皮亞尼表示，「這部電影與當代社會息息相關。我希望深入刻劃一位年輕女子，她在多方面受挫，她深信自己無法適應現代社會，幻想自己應該活在小說中的舊時代。但與大多數浪漫喜劇不同，她不會被『男人拯救』，而將憑藉自身的努力成長。」

她曾是世上最美書店的員工 入內拍攝揭開巴黎莎士比亞書店神秘面紗

此外，艾嘉特任職的巴黎莎士比亞書店座落於巴黎聖母院旁，被譽為世界上最美麗的書店。包括《愛在巴黎日落時》等多部電影曾在此取景，儼然是巴黎必訪景點之一，本次書店也特別讓劇組入內拍攝，帶領觀眾一窺世界最美書店內裝的神秘面紗。

事實上，曾於巴黎修讀電影及文學的導演蘿拉皮亞尼，在學期間便曾在此打工，她形容，「每家書店都是一座劇院，但莎士比亞書店的意義更是遠不止於此。1950年起就深受無數詩人、作家歡迎，成為他們創作的重要基地。這家書店也在我的生命佔有一席之地，因此我也以它作為首部電影作品的主要靈感。」《珍奧斯汀誤了我一生》將於6月6日在台上映。

書店店員艾嘉特是珍奧斯汀的頭號粉絲。生性浪漫、有著老靈魂的她，看不慣時下人們的速食戀愛模式，一心嚮往遇見屬於自己的達西先生，談一段珍奧斯汀式的浪漫戀情。然而，隨著時間流逝，眼看日常生活乏善可陳，寫作工作遲遲沒有進展，與暗戀許久的書店同事之間關係也一言難盡，正當艾嘉特對未來感到迷惘之際，她收到一封來自英國的「珍奧斯汀駐村計劃」邀請，可以前往偶像珍奧斯汀的故居駐村兩週進行寫作。

在家人朋友的鼓勵下，她鼓起勇氣遠渡英吉利海峽來到了英國，在駐村期間，她竟遇見了珍奧斯汀的曾曾曾曾姪孫奧利佛洛。對寫作總是缺乏信心的艾嘉特和宛如達西先生翻版的奧利佛洛，兩人是否會在風景如畫的偉大作家故居碰撞出意想不到的火花？更多資訊👉天馬行空粉絲團

《珍奧斯汀誤了我一生》。圖/天馬行空提供