反轉驚悚無上限！《鬼侵身》由《厲陰宅》特效團隊打造，戰慄放送中

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《鬼侵身》由《厲陰宅》特效團隊打造，7月17日全台上映。

《鬼侵身》由《厲陰宅》特效團隊打造，7月17日全台上映。 重點二： 故事改編自Podcast《Knifepoint Horror》，導演讚其如更黑暗的史蒂芬金。

故事改編自Podcast《Knifepoint Horror》，導演讚其如更黑暗的史蒂芬金。 重點三：卡拉裘吉諾飾演女主角，劇情從人物掙扎轉向超自然驚悚高潮。

《厲陰宅：最終聖事》特效團隊打造恐怖 鉅片《鬼 侵身》（英文片名：Lockbox）故事描述母親過世之後，為了尋求內心的平靜，艾倫（卡拉裘吉諾 飾）決定搬到鄉下小鎮生活。受到親戚的委託，艾倫收留了飽受精神疾病困擾的表弟溫斯羅普（盧泰勒普奇 飾）。隨著家中越來越常出現詭異的事件，艾倫意識到一股強大的超自然力量盯上了溫斯羅普，她決定不惜一切保護他……《鬼侵身》將於7月17日全台大銀幕戰慄上映。

《鬼侵身》改編 自美國 知名靈異Podcast頻道「Knifepoint Horror」上的同名故事，這個由索倫納尼亞（Soren Narnia）主持的頻道在美國擁有極高人氣，節目下載次數突破千萬。《鬼侵身》導演丹尼爾史坦（Daniel Stamm）執導過《最後大法師》、《鬼禱》等恐怖片，對於驅魔類型的電影已經駕輕就熟，他認為「Knifepoint Horror」的幕後推手索倫納尼亞是足以媲美「恐怖大師」史蒂芬金 （Stephen King）的創作者。丹尼爾史坦說：「他基本上就是史蒂芬金，只是風格更黑暗一些。」

《鬼侵身》劇照。 圖／暗光鳥 提供

《鬼侵身》劇照。 圖／暗光鳥 提供

關於為什麼會接下《鬼侵身》的導演筒，丹尼爾史坦表示是因為「猜不到劇情發展」，劇本幾乎每十頁都會有全新轉折，讓他從頭到尾都猜不到結局，「大家很常說某部作品『猜不到劇情發展』，但這種情況其實非常罕見。假如我收到一百部劇本，大概只有一部能帶給我這種感覺，而那部劇本就是特別的。這部就是其中之一。」

美國資深女星卡拉裘吉諾（Carla Gugino）近年參與過Netflix影集《鬼入侵》、Netflix電影《傑羅德遊戲》等知名恐怖驚悚作品，這次她在《鬼侵身》裡飾演因為失智母親過世而恢復自由之身的女主角「艾倫」，她受到親戚委託而收留患有創傷後壓力症候群的表弟「溫斯羅普」，然而隨著故事的進行，艾倫卻發現表弟的各種詭異行徑，背後的原因可能不光是精神疾病。

《鬼侵身》劇照。 圖／暗光鳥 提供

《鬼侵身》劇照。 圖／暗光鳥 提供

卡拉裘吉諾表示，她在看電影前完全不會先看預告片，因為擔心知道劇情走向會失去觀影樂趣，但《鬼侵身》的故事超乎她的想像。剛開始《鬼侵身》像是一部內斂的人物劇，女主角「艾倫」面臨著各種人生課題，「可是故事一路發展下去，她卻一步步走向更龐大、更難以理解的事物，走向那些根本無法用理性解釋的東西。當我們一直以來賴以生存的人生規則突然失效時，我們該怎麼辦？如果眼前的問題，其實比我們所能理解、所能處理的還要巨大，那才是真正的恐怖。」

《鬼侵身》後半段的劇情高潮處，惡靈變成怪物型態追趕主角艾倫。這隻怪物並不是電腦動畫，而是劇組請來的特技演員，不過這套怪物服讓裡面的人吃足了苦頭。導演丹尼爾史坦表示：「我覺得我們差點把他害死，因為穿那套服裝真的太熱了。」他又說：「那套服裝真的太熱了，都影響了收音。汗水滴滿地板，好像有人打開水龍頭一樣。」《鬼侵身》已於7月17日全台大銀幕戰慄上映。更多資訊可至暗光鳥官方網站，或者至暗光鳥Facebook粉絲頁查詢。

《鬼侵身》劇照。 圖／暗光鳥 提供

《鬼侵身》劇照。 圖／暗光鳥 提供

精華 FAQ Q1：《鬼侵身》是由哪個團隊打造，並在何時上映？ 本片由《厲陰宅：最終聖事》特效團隊打造，屬於恐怖鉅片類型，已於7月17日全台大銀幕戰慄上映，主打驚悚與反轉劇情。

Q2：這部電影的故事來源與導演最看重的特色是什麼？ 《鬼侵身》改編自Podcast《Knifepoint Horror》同名故事，導演丹尼爾史坦最看重的是劇情難以預測，劇本幾乎每10頁都有新轉折，讓他從頭猜不到結局。

Q3：卡拉裘吉諾在片中飾演誰，故事後段有什麼驚悚設計？ 卡拉裘吉諾飾演女主角艾倫，因母親過世後搬到鄉下並收留表弟溫斯羅普；後段惡靈會化成怪物追殺主角，且怪物是由特技演員穿服裝實拍。