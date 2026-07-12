《雀骨》侯明昊x艾米原創古裝劇　戰神世子與天才機關師聯手攻克身世之謎

暑期陸劇 戰場熱鬧開打，愛奇藝 最新古裝 劇《雀骨》定檔7月11日熱血登場，由侯明昊跟艾米主演，描述魔頭將軍「蕭無衣」跟沉迷機關術的財迷千金「謝嘉魚」，因政治聯姻展開契約婚姻，兩人在破解身世謎團、對抗朝堂陰謀的過程中，成為生死相守的知己。《雀骨》以先婚後愛、生死亂局，帶出濃烈的古裝戲劇張力，一開播就先引發不少話題討論度。

《雀骨》原創古裝劇集

本劇無改編原著，故事劇情主要描述靖安王府世子蕭無衣（侯明昊 飾），與被迫嫁入靖安王府成為其世子側妃的太傅之女謝嘉魚（艾米 飾）在共同破解身世謎團、對抗朝堂陰謀的過程中，從契約夫妻逐漸發展為生死相守的知己的故事。

7月11日起，愛奇藝每周六至周三18:00各更新2集，周四至周五18:00各更新1集，預計將播出劇集共28集。

《雀骨》配角卡司臥虎藏龍

《雀骨》一眾演員陣容堅強，男主角「蕭無衣」找來爆款劇《大夢歸離》、《入青雲》的男主角侯明昊飾演戰神世子，顏值、演技在線外，侯明昊絲毫不馬虎的武打戲也是一大看點之一。

而女主角「謝嘉魚」最初選定演員被《楚喬傳》演員童心新生代女星黃楊鈿甜出演，然而，劇組開拍前因捲入炫富風波而慘遭換角，而後劇組找來僅有17歲的艾米替補。年僅十七歲的她已有多部熱播劇出演經驗，例如曾演過《墨雨雲間》吳謹言的忠心丫鬟、《雲之羽》虞書欣的義妹，本次《雀骨》是她首次擔綱女主角，外表清麗可愛與鬼靈精怪的女主角人物設定不謀而合，令人眼前一亮！

《雀骨》男主侯明昊。圖／Weibo@侯明昊

《雀骨》劇照。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

《雀骨》劇照。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

《雀骨》劇照。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

其他配角的討論度也很高，像是男二宗室之子岐王「李茂」由《書卷一夢》爆紅邪魅二當家王以綸出演，其妹妹「李樂君」則是由兩年間主演超過50部短劇的短劇小天后馬秋元主演，此部同時也是她正式入主正劇，奠定全新里程碑。

不僅如此，還有台灣演員何潤東飾演女主之父太傅「謝懷歸」，以及曾演過《後宮甄嬛傳》安陵容的陶昕然出演本劇「何太后」，另外還有許多實力派演員助陣，包含劉令姿、鄭雅文，以及王麗坤、張雨劍、陶昕然、盛一倫、金莎、龐博等人同台飆戲，備感期待。

圖／《雀骨》官微

《後宮甄嬛傳》安陵容的陶昕然出演《雀骨》的「何太后」與鄭雅文飾演的「何元姬」有精采對手戲。圖／《雀骨》官微

《雀骨》演員卡司堅強：何潤東 飾 謝懷歸。圖／Weibo@何潤東

《雀骨》演員卡司堅強：米樂 飾 鹰王。圖／Weibo@米热MERXAT

《雀骨》演員卡司堅強：馬秋元 飾 李樂君。圖／Weibo@馬秋元

侯明昊如何詮釋戰損將軍的霸道愛

侯明昊透露，他扮演的蕭無衣從小背負沉重使命，為了守護家國，不得不隱藏最真實的一面，更虐的是，他在戰役中一度損傷視力，生命也進入倒數計時，是個充滿破碎感的角色。

他這次跟艾米在劇中有不少情感拉扯，侯明昊說：「在我飾演的蕭無衣眼中，謝嘉魚總是用自己的方式暗中幫助他，但他又不希望她生命受到威脅，因此，很多時候他不是溫柔地把她拉到身邊，而是直接把她扛走。」這種將軍式的霸氣跟笨拙保護欲，也成為《雀骨》感情線的一大看點，當侯明昊被問到他的角色是否男友力爆棚時，他笑著表示，主要是艾米太輕了，抱起來毫不費力。

圖／《雀骨》官微

《雀骨》是侯明昊跟艾米繼《大夢歸離》後再度合作，艾米表示，拍《大夢歸離》時兩人沒有太多對手戲，但她感受到侯明昊對表演要求很高，這次合作讓她覺得很安心；侯明昊也大讚艾米對角色用心又認真，感受力和接詞的反應力都相當出色。

互誇演技的兩人也在劇中展現合作默契，預告裡艾米為侯明昊繫上紅絲帶的蒙眼畫面，因氛圍感十足掀起熱烈討論，令外界更加期待他們這次二搭的全新火花。

《雀骨》人物關係表。圖／《雀骨》官微

《雀骨》劇照。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

《雀骨》劇照。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

《雀骨》演員卡司堅強。圖／雀骨官微

《雀骨》演員卡司堅強。圖／官微

《雀骨》演員卡司堅強：侯明昊 飾 蕭無衣。圖／Weibo@侯明昊

《雀骨》演員卡司堅強：陳艾米（艾米） 飾 謝嘉魚。圖／Weibo@演員艾米

《雀骨》演員卡司堅強：馬秋元 飾 李樂君。圖／Weibo@馬秋元

《雀骨》演員卡司堅強：顧又齊(王以綸) 飾 李茂。圖／Weibo@王以纶RileyKing

《雀骨》演員卡司堅強：鄭雅文 飾 何元姬。圖／（Weibo@鄭雅文）

《雀骨》演員卡司堅強：米樂 飾 鹰王。圖／Weibo@米热MERXAT

《雀骨》演員卡司堅強：何潤東 飾 謝懷歸。圖／Weibo@何潤東

《雀骨》演員卡司堅強：劉妍宏（劉令姿） 飾 蕊生。圖／Weibo@劉令姿