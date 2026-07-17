【影評】《奧德賽》諾蘭的首部神話史詩，長達20年的創傷與贖罪之旅

當代電影巨匠克里斯多夫‧諾蘭（Christopher Nolan）首次挑戰古典文學鉅作《荷馬史詩》，也是他第一次拍攝古裝希臘 神話 故事，而諾蘭再次證明了自己對於不同類型的精準掌握，他以強大的執行力與毅力，將神話魔幻的虛無，成功化為銀幕上可信的具象真實，相信大家看完片後，許多疑慮也都將逐一消除了。

電影《奧德賽》劇照。圖／環球影片

電影《奧德賽》（The Odyssey）以《荷馬史詩》（Homeric Epics）的第二部《奧德賽》（Odyssey）為主，再加上一些第一部《伊利亞特》（Iliad）一些部分（例如木馬屠城），《伊利亞特》作為某種戰事創傷與贖罪起因；而《奧德賽》主要就是主角奧德修斯（麥特戴蒙 飾演）一趟耗時十年（加上戰爭十年，奧德修斯離家二十年）的返鄉終極「魔考」。

提醒以下有劇透

本質上這就是一部諾蘭版的「古典希臘神話」電影。它融合了《星際效應》（Interstellar）中被時間空間影響回家的孤獨英雄；或是《敦克爾克大行動》（Dunkirk）那種海上窒息的生存壓迫感與家的遙望；而電影更是宛如《奧本海默》（Oppenheimer）的變形，講述一個聰慧天才如何因為一項「發明」（「原子彈」對標「木馬」）而陷入漫長的贖罪。

主角奧德修斯正是發明「木馬屠城記」的將才，也因為這場戰爭鑄下的血債，成為他海上異鄉漂流十年的身心懲罰。諾蘭還是有不少改編與取捨，例如將原著「忘憂蓮花」篇章與仙女「卡呂普索」章節融為一體，當仙女餵他吃下蓮花以「遺忘」創傷記憶、情感束縛，感覺亦像是諾蘭的《全面啟動》（Inception）中沉溺虛空以逃避現實的延續感。

電影《奧德賽》劇照。圖／環球影片

諾蘭就算是拍神話傳說，還是依然堅持寫實基調，所以眾神不再是具象化的神明，而變成駭人力量的「大自然」，或是類似幻覺般的現身主角身旁指引（例如「雅典娜」，另一個設定也是某種主角罪惡感的化身）。電影還是維持他一貫以實景特效去呈現的創作美學，他不僅將故事的驚悚恐懼與神聖畏懼發揮到極致，冥界的段落也是種面對自我內心叩問的設計，亦或是思念愧對。

然而，幾幕重要場景依然令人瞠目結舌。無論是被獨眼巨人囚禁、女巫瑟西（Circe）將人變成動物的可怖過程（竟然是用實景特效而非 CGI，但依舊非常逼真駭人，流露古典肉體恐怖感）；或是兩隻恐怖巨怪斯庫拉與卡律布狄斯（Scylla & Charybdis）所帶來的海上漩渦與多頭怪物襲擊，都是精彩炫目的視覺奇觀。題外話，海報上面身穿盔甲的巨大戰士，應該就是原著中的食人巨人（Laestrygonians），但諾蘭也是改動不少（至少也沒有食人段落）。

電影《奧德賽》劇照。圖／環球影片

電影《奧德賽》劇照。圖／環球影片

而電影很重要的一個核心概念，就是古希臘的「宙斯法則」（Xenia）：「必須善待來訪的陌生人」，這種款待來訪旅人的「主賓禮儀」，出自於古代旅人在外不變困境。而陌生人有可能是偽裝的神，很多童話傳說也依循這個原理，這個必須嚴格遵循的世間規則觀念，也成為希臘的基本習俗。

這條法則在片中被塑造成一種世間道德的準則：獨眼巨人因犯規而遭奧德修斯刺瞎；求婚者們因在伊薩卡宮殿中長年肆意妄為、行為不檢，賴著不走，最終被奧德修斯「關門大屠殺」，可以說《奧德賽》整個故事的復仇 ，都以這條天神律法來做命運審判。

電影《奧德賽》劇照。圖／環球影片

有趣的是，片中引起討論的「黑人版海倫」設定，在諾蘭的鏡頭下並非敘事重點，反而呈現出一種的符號感，黑人版海倫帶有一種強烈的「反諷」意味，當觀眾看著這位顛覆傳統形象的海倫，再對照希臘聯軍為她血洗特洛伊的慘烈代價，反而更顯得這場因傾城傾國而引發的十年戰爭，是如此荒謬不值。

《奧德賽》無疑是一部彰顯了「史詩份量」的視覺大作，全片以 70 mm IMAX 膠卷實景拍攝，所有銀幕之物都被無比放大，但更顯得凡人蒼生的渺小無助。在高潮迭起的歸鄉之途中，細緻闡述著人生面臨各種苦難的試煉，無疑是近年影壇最為龐大且厚重的奇幻鉅作。

電影《奧德賽》海報。圖／環球影業

電影《奧德賽》海報。圖／環球影業