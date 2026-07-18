143億神作降臨！全台首場《我獨自升級》沉浸展松菸火爆開展中，商售區平日免費、限定周邊搶先看

獵人們注意，通往強者之路的傳送門已經開啟！全球爆紅、累積瀏覽次數突破143億次的現象級神作《我獨自升級 》，全台首場官方授權的沉浸式展覽已於松山文創園區 2 樓多功能展演廳熱烈開展中！本次展覽不僅原汁原味重現漫畫 與動畫中的經典場景，必拿「限量精美入場禮與滿額禮」之外，更於 7 月初驚喜解鎖「商售區平日免票入場」消息，邀請粉絲在今年夏天追隨主角「成振宇」的腳步，踏上從最弱E級獵人逆襲成為 S +級強者的熱血旅程！

圖／琅琅悅讀編輯室

琅琅悅讀彙整最全面的升級體驗攻略，帶大家搶先一次看懂「我獨自升級」這個熱門IP 到底紅什麼？怎麼逛展最省時間？

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《我獨自升級》到底紅什麼？

本作源自韓國超人氣小說 與網漫，講述被稱為「人類最弱兵器」的E級獵人成振宇，在一次瀕臨死亡的地下城任務中意外覺醒，成為全世界唯一能不斷升級的獵人，從最弱一路變成足以拯救世界的最強存在。

作品先以同名網路小說問世，之後接連改編 網路漫畫、動畫及遊戲，全球累積瀏覽量高達143億次，2024年日版動畫開播後更把人氣推向新高，除了Netflix搶拍真人影集，近日釋出夢幻神級卡司「邊佑錫、韓韶禧、李星民」等人將出演之外，官方本月也宣布延續動畫故事，推出電影《劇場版我獨自升級-Beyond the System-》，絕對是近年最不容小覷的現象級 IP！

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韓國授權原裝空運 打造台灣首場最強沉浸展！

為了帶給台灣觀眾最道地的觀展體驗，主辦單位網銀國際影視特別將多項核心展示道具及裝置自韓國原裝運送來台，打造出細節滿分的沉浸式空間。從危機四伏的「突發地下城」到充滿肅殺之氣的「魔獸戰場」，透過雷射燈光、音效、三面式環繞螢幕空間與動線的完美結合，甚至還有風扇營造沉浸氛圍，讓你不只是旁觀者，而是真正跨入傳送門、親身經歷冒險的關鍵瞬間。

排隊路線地圖一覽：

圖／網銀國際影視提供

５大必看亮點：

超人氣IP實體重現： 走入傳送門另一邊的世界！從「突發地下城」、「伊格利特與王的接見室」、到「魔獸戰場」等等名場面，神還原漫畫與動畫中的讓人熱血沸騰的經典場景。

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多層次沉浸式空間： 除了有動漫細節能重新回味之外，現在也結合精心規劃的動線、細節滿分的視覺設計與震撼的燈光音效、主題曲，讓粉絲不只是視覺觀賞，而是親身經歷每個關鍵瞬間。

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巨大雕塑與公仔：超精緻還原角色巨型公仔與雕塑必看！千萬別錯過與「蟻王貝爾」、「成哥」等身人像，一起合照的機會啊！

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個人專屬升級挑戰： 展覽核心引入作品最具代表性的「升級系統」，設計專屬任務與互動挑戰，觀者可在現場印製獨一無二的獵人執照，體驗主角也經歷過的能力隨之暴風成長的快感。

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現場限定獨家周邊： 展場限定推出多款首次公開的角色主題收藏與專屬設計紀念品，兼具質感與紀念價值，僅限現場入手！

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最新消息！展場限定好康大解鎖

隨著展覽引爆夏日觀展狂潮，官方也於 7 月 6 日正式解鎖最新福利消息，讓獵人們能更輕鬆地帶回心儀的戰利品：

商售區平日免票入場： 想要入手精美周邊不用大排長龍！官方特別開放「平日商售區免門票入場」，讓只想購買周邊的粉絲能在平日輕鬆逛、開心買。

限量入場禮—限定明信片： 凡購票入場的獵人，即可獲得展覽限定明信片乙張（共五款，款式隨機發放），極具收藏價值！

滿額贈好禮—限定書籤： 於商售區消費達到指定滿額條件，還能獲得展覽限定書籤乙張（同樣為五款隨機發放），鐵粉絕對要包款收集。

圖／網銀國際影視提供

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展期自即日起至 8 月 9 日止，不論是想體驗熱血劇情，還是想收集質感滿分的角色主題周邊，今年夏天都不能錯過這場今夏最強的「升級狂潮」！趕快揪身邊的獵人夥伴，一起前來松菸 寫下你的獵人傳奇吧！

展覽資訊 ： 《我獨自升級》展

時間：即日起 - 2026 年 08 月 09 日 （日）11：00 – 20：00 （最後入場時間為 19：30）

地點： 松山文創園區 2F 多功能展演廳 （臺北市信義區光復南路133號）購票方式： KKTIX 及全台全家便利商店 FamiPort 購買，亦可於展覽現場購票。 票價資訊：

展期網路票：單人票 NT$550 / 雙人票 NT$990

展期現場票：單人票 NT$600 / 雙人票 NT$1080

優待票（學生、軍警）：NT$550

愛心票：NT$300

購票網址：https://wve.kktix.cc/events/9f632baa