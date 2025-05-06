《戀與深空》老公們在花海等你 全新五星卡池限時開啟

超現實3D沉浸戀愛互動手遊《戀與深空》全新五星互動思念卡池「春天對花所做的事」於4月30日正式上線。這一次五位深空男主將現身花海，開啟一場浪漫的春日之旅。與此同時，可愛團仔再次回歸，全新活動「萬物覺醒之春」限時開啟。

提到春日會想到什麼？是和煦的陽光，灑落在林間斑駁的樹影，耳邊清脆的鳥啼和鼻尖馥郁的花香，抑或在愛人的身旁用手機記錄他的一舉一動，於春日暖陽下與他一起，置身浪漫繁花之間，定格專屬於你們的浪漫時刻。

活動時間：4月30日更新後~5月18日上午4:59

玩家可在限定五星思念「沈星回‧夕花顯影」、「黎深‧馥郁圈占」、「祁煜‧盈盈搖曳」、「秦徹‧花漫谷間」、「夏以晝‧浮花以載」中任選3張思念，許願機率大幅提升占五星獲得機率的75%。在活動期間，玩家累計許願達到指定次數 ，還可額外領取通用飾品、「深空許願券‧限時」×20、男主「活動思念配套服裝」、自選「當期活動五星思念」等繽紛獎勵。彈彈星球陷入危機，侵蝕物種來襲！化身可愛團仔再次與他一起守護彈彈星球吧！

《戀與深空》。圖/戀與深空提供

「萬物覺醒之春」活動時間：4月30日更新後~5月18日上午4:59

在本次活動中，遊戲玩家將與男主再次化身Q萌團仔，對抗侵蝕物種與他同心協力一起復甦綠地，拯救彈彈星球。在遊戲中玩家可以透過綠化荒蕪的土地、擊退侵蝕物種，奪回復甦能量來收集「希望露水」並在沙盒溫室中使用，即可提升團仔的研究等級，解鎖小故事。當所有團仔的研究等級合計達到指定要求，便可使整個沙盒溫室復甦生機。

在本次活動期間，收集活動道具「春約之環」達到指定數量不僅可以領取鑽石×500的獎勵，還可以兌換「

「深空許願券·限時」×10、限定稱號「愛意新生的花蕾」、「我」的服裝「躍然心間」、通用面飾「雨後霓虹」和「晴日霓虹」等豐厚獎勵。眾多內容，盡在此次更新，即刻登錄參與！