《落花時節又逢君》劉學義x胡意旋 AI換臉沒了仙氣只剩陳舊感

《落花時節又逢君》是作家蜀客於2009年由文化藝術出版社出版的一部穿越架空類型小說，小說名「落花時節又逢君」靈感源於唐朝詩人杜甫的詩作《江南逢李龜年》。

故事講述，茶花小妖紅凝愛慕中天王，卻因身份懸殊遭拒。她決意修仙，再問神后之位，仍被告知需位列仙班。心灰意冷的紅凝轉投紅塵，捨棄仙道，永墮輪迴，只求忘卻。千年後，中天王後悔逆天改命，將轉世的她帶回前世，欲彌補虧欠，渡她重修仙道。落花時節，兩人再度相逢，前塵往事與今生情緣交織，徒留一句嘆息：我本欲渡你成仙，最後卻被你渡成了人。

作者蜀客，是晉江文學城簽約作者，以創作穿越言情小說為主，融合武俠、懸疑、言情等多種元素，作品有《穿越之武林怪傳》、《落月江湖》、《千金散盡還復來》、《穿越之天雷一部》、《落花時節又逢君》、《天命新娘》、《重紫》、《小玫瑰不是仙》、《穿越之第一夫君》等。

古裝劇《落花時節又逢君》改編自蜀客的同名小說。圖/擷取自網路

《落花時節又逢君》古裝仙俠劇

古裝劇《落花時節又逢君》改編自蜀客的同名小說，由劉學義、胡意旋、敖瑞鵬、許曉諾、楊霖、景研竣、王詩蒙、潘非佯等演出。2025年4月28日播出。

劇情講述，在天界百年一度的花朝盛會上，天界神尊錦繡（劉學義 飾）意外地被一朵大膽的茶花小妖紅凝（胡意旋 飾）告白，紅凝直言想要成為他的神后。然而，錦繡卻告知她仙妖有別，難以如願。為了與錦繡之間的一句承諾，紅凝毅然踏上了漫長而艱辛的修仙之路。

當落花再次紛飛的時節，紅凝終於修煉成仙來到天界，卻得知錦繡將迎娶他人為妻。心灰意冷的紅凝決然轉身，拋棄了多年的仙道修行，選擇永墮輪迴。不忍紅凝就此消散，錦繡不惜逆天改命，讓她在人間重生，希望能彌補當初的虧欠。自此，展開了一段又一世的默默守護，以及一世又一世……

《落花時節又逢君》。圖/擷取自微博

《落花時節又逢君》原定於2022年與觀眾見面，卻因女主角袁冰妍的個人爭議而延宕。直至2024年劇方決定重啟項目，大膽更換演員並進行補拍的方式重新製作，最終定檔於2025年4月28日播出。

據陸媒報導，為了此次重製，《落花時節又逢君》的單集製作成本從原先的380萬元攀升至520萬元(人民幣)。若依舊維持原定的38集體量，製作方預計額外投入了超過5000萬元(人民幣)的製作經費。劇方在巨大成本壓力下選擇放手一搏，啟用胡意旋替換袁冰妍，並透過大量補拍結合AI換臉技術進行劇集重塑，這或許也是他們在默默承受成本重壓後，唯一能做的嘗試，期盼作品最終能獲得市場的認可。

然而，整體完成度仍有明顯落差。在胡意旋補拍的鏡頭中，當她與其他早已完成拍攝的演員同框出現時，畫面常常呈現出明顯的光線和色調差異，彷彿兩個不同時空的人物被硬生生地拼接在一起，顯得格格不入。經過AI處理的角色面部表情顯得異常僵硬，缺乏細膩的變化，而五官的動作也時常與頭部的轉動脫節，呈現出一種詭異的不協調感。

原本仙氣縹緲的仙俠世界，只剩一股與時代脫節的陳舊感，整體氛圍彷彿停留在數年前的製作水準。而仙俠劇最關鍵的吸引力——主角之間的情感拉扯與CP感，在本劇中明顯失靈。或許是因換角帶來的默契斷裂，也可能是技術銜接的侷限，男女主角之間缺乏實景對戲的真實感與互動火花。在這樣的基礎下，儘管劉學義盡力展現演技，也難以單靠一人支撐起觀眾對戀愛主線的情感共鳴。

《落花時節又逢君》。圖/擷取自微博

《落花時節又逢君》。圖/擷取自微博

《落花時節又逢君》。圖/擷取自微博