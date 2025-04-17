《花束般的戀愛》票房擊敗《鬼滅》 哭慘全場的愛情神作

這是我們最棒的5年！有村架純攜手菅田將暉主演的愛情鉅獻《花束般的戀愛》（We Made a Beautiful Bouquet）將於4月30日（三）在台限定重映！《花束般的戀愛》是《在世界的中心呼喊愛情》、《四重奏》、《怪物》編劇坂元裕二構寫的首部原創戀愛電影劇本，也是《現在，很想見你》、《淚光閃閃》導演土井裕泰打造的又一經典愛情巨作！

《花束般的戀愛》敘述在東京京王線明大前車站，因錯過末班車而偶然相遇的山音麥（菅田將暉 飾）與八谷絹（有村架純 飾），他們一起度過如花束般的5年的愛情故事。細膩地刻劃戀人雙方心境變化的《花束般的戀愛》，2021年1月29日在日本一上映就引起極大的討論，甚至擠下現象級電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，蟬聯日本6週票房冠軍，最終票房更賣破38億日幣，有村架純更以本作榮獲「第45屆日本電影學院獎」最佳女主角獎！《花束般的戀愛》看似浪漫卻寫實又殘酷的情節，引起觀眾極大的共鳴，許多觀眾看了都表示：「在電影院大哭一場了！」、「非常真實的愛情電影！」、「現代愛情傑作！」

在觀賞完《花束般的戀愛》電影成品後，菅田將暉表示：「真的是很棒的作品！對於自己參演的作品，在第一次看完後能客觀地說：『很棒呢！』的情況其實不多，但這次從一開始看時，就覺得真是一部好電影，是很自然的作品。覺得坂元作家的劇本、土井導演所塑造的角色真的很棒，我們演員沒特別做什麼，只是按照劇本去演而已，完全沒預先設定好要打造出什麼樣的角色，而是開心的日子就開心、悲傷的日子就難過，只照著劇本去詮釋」。

另外，對於和有村架純正式共演的感想，菅田將暉表示：「真的是很令人安心的存在，心胸寬大的朋友，覺得只有有村演員能詮釋『絹』這個角色。我們倆都是關西人還同歲，在各方面的經歷都很相似，真的很合得來，對於有村演員，我只有感激！」《花束般的戀愛》將於4月30日（週三）全台大銀幕限定重映！

《怪物》編劇坂元裕二Ｘ菅田將暉Ｘ有村架純打造現代愛情傑作《花束般的戀愛》。圖/車庫娛樂提供

有村架純感謝菅田將暉下戲陪聊、陪玩！短期急速培養5年情侶默契！

《花束般的戀愛》是菅田將暉與有村架純首部正式共演的作品，兩人在電影中展現絕佳的演技默契，營造出有如交往多年的情侶般的氛圍，有村架純表示：「要在1個半月內演出5年來的交往過程，所以在下戲時必須彌補我們之間的距離感。菅田演員也很珍惜戲外的時間，我們會一起聊很多音樂話題，一起畫畫，在拍攝現場也會一直聊一些瑣事。我們在這樣的氛圍中進行拍攝，分不清哪些部分是演戲的感覺，多虧如此，『麥』和『絹』的5年時光才能映照在畫面上。」

有村架純還透露雖然她參演過許多跟愛情有關的作品，但《花束般的戀愛》是她參演的作品中，第一部從交往開始談起的故事，她表示：「在之前的作品中，總是無法相見，或是老師和學生之間的關係、中間有許多阻礙等，從未經歷過像《花束般的戀愛》這樣如此順利開始的戀愛。很苦惱該如何呈現交往的氛圍，幸好菅田演員讓我不那麼緊張，能自然地去詮釋角色。」

此外，對於坂元裕二作家所寫的劇本，有村架純表示過去在演戲時，常覺得有些臺詞是平常不會說的話，但在參演《花束般的戀愛》時，覺得編劇坂元裕二所寫的臺詞很貼近自己，讓她能像呼吸般地在心中咀嚼每一句話語，不論是獨白或對話，都能感受到那樣的氛圍。

《花束般的戀愛》菅田將暉也認為本作是很棒的電影。圖/車庫娛樂提供

菅田將暉《花束般的戀愛》一見有村架純就心動！羨慕能和女友一起看漫畫！

《花束般的戀愛》中「麥」和「絹」兩人從學生到出社會的過程，開始漸行漸遠的情節也讓觀眾感到很寫實，許多觀眾對於兩人吵架的場面也印象深刻，有村架純對此表示：「在吵架時，雖然兩人還在一起，但也已經漸行漸遠了吧……對於漸漸錯身而過的兩人，工作人員們也都說感到很寂寥。尤其是在『麥』出社會後剪短髮的瞬間，菅田演員的外貌好像就變得不一樣了，在那之後兩人的關係也產生了變化。」

菅田將暉則透露在和有村架純飾演戀人的過程中，有因為有村架純的關係才能展露出的表情，菅田將暉表示：「拍攝前在家獨自思考時，對於某些情節怎麼想都想不通，但一到拍攝現場和有村演員對戲時，很自然地就覺得自己什麼都做得到。心動的演技果然很難呢，但幸好這次有村演員幫了我很多！」

菅田將暉也分享了在電影中他十分嚮往的場面，他表示：「這部電影中充滿許多情侶的日常小事，像是在床上一起邊吃零食、邊看漫畫哭泣的場面。我在學生時代是有跟朋友一起看《週刊少年Jump》的經驗，但沒有和女朋友一起看過漫畫，滿羨慕的呢！」《花束般的戀愛》將於4月30日（週三）全台大銀幕限定重映！

《花束般的戀愛》菅田將暉羨慕能和女友一起看漫畫。圖/車庫娛樂提供

《花束般的戀愛》有村架純還透露本作是她第一部從交往開始談起的愛情電影。圖/車庫娛樂提供

《花束般的戀愛》有村架純感謝菅田將暉下戲陪聊、陪玩！短期急速培養5年情侶默契。圖/車庫娛樂提供

《花束般的戀愛》有村架純透露編劇坂元裕二所寫的臺詞很貼近自己。圖/車庫娛樂提供

《花束般的戀愛》菅田將暉感謝有村架純是很好的夥伴。圖/車庫娛樂提供

《花束般的戀愛》小田切讓也有參與本作。圖/車庫娛樂提供

《花束般的戀愛》。圖/車庫娛樂提供

《花束般的戀愛》。圖/車庫娛樂提供