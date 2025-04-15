《珍奧斯汀誤了我一生》在最美書店開啟旅程 迷惘文青的浪漫逃亡

致敬珍奧斯汀經典之作《傲慢與偏見》

一部結合文學與詩歌的電影

《珍奧斯汀誤了我一生》(Jane Austen Wrecked My Life)故事講述，書店店員艾嘉特是珍奧斯汀的頭號粉絲。生性浪漫、有著老靈魂的她，看不慣時下人們的速食戀愛模式，一心嚮往遇見屬於自己的達西先生，談一段珍奧斯汀式的浪漫戀情。然而，隨著時間流逝，眼看日常生活乏善可陳，寫作工作遲遲沒有進展，與暗戀許久的書店同事之間關係也一言難盡，正當艾嘉特對未來感到迷惘之際，她收到一封來自英國的「珍奧斯汀駐村計劃」邀請，可以前往偶像珍．奧斯汀的故居駐村兩週進行寫作。

在家人朋友的鼓勵下，她鼓起勇氣遠渡英吉利海峽來到了英國，在駐村期間，她竟遇見了珍奧斯汀的曾曾曾曾姪孫奧利佛洛。對寫作總是缺乏信心的艾嘉特和宛如達西先生翻版的奧利佛洛，兩人是否會在風景如畫的偉大作家故居碰撞出意想不到的火花？

片中女主角艾嘉特任職位於巴黎的書店，被譽為世界上最美麗的書店。包括《愛在巴黎日落時》等多部電影曾在此取景，儼然成為巴黎必訪景點之一，本次特別讓劇組入內拍攝，一窺世界最美書店內裝的神秘面紗。本片結合了法式浪漫喜劇的幽默和濃厚的英倫古典風情，在法國上映叫好叫座，好評不斷。

《珍奧斯汀誤了我一生》。圖/天馬行空提供

世界上最美的書店巴黎莎士比亞書店取景拍攝

當與世界格格不入的文學少女走入珍奧斯汀的浪漫世界

本片由法國新銳導演蘿拉皮亞尼自編自導，曾擔任過喜劇、驚悚片等眾多作品編劇的蘿拉表示，自己多年來一直夢想打造一部屬於自己的浪漫喜劇，一部結合文學與詩歌的電影，「我很喜歡喜劇作品，例如劉別謙的《人約黃昏後》、比利懷德的《公寓春光》等等，一直以來我深受這些作品的影響。」大學時期，蘿拉開始在聞名全世界的巴黎莎士比亞書店打工，她形容，「每家書店都是一座劇院，但莎士比亞書店的意義更是遠不止於此。

它座落於巴黎聖母院旁，1950年起就深受無數詩人、作家歡迎，成為他們創作的重要基地。這家書店也在我的生命佔有一席之地，因此我也以它作為首部電影作品的主要靈感。」

《珍奧斯汀誤了我一生》。圖/天馬行空提供

導演蘿拉笑稱自己一直以來都對那種與世界格格不入、稍嫌古怪的人物感興趣，她認為這樣的人特別真誠、浪漫，同時他們也不願意長大、隨波逐流、與時俱進，因此總是感到孤單不被理解。本片的女主角艾嘉特就是一個這樣的角色，父母離世的創傷、對於自我才能的懷疑讓她對所有事裹足不前，不論是感情還是寫作，害怕受傷的她始終不敢踏出第一步。唯一讓她感到自在的片刻就是躲在珍奧斯汀的小說世界，在那裡勇敢地做夢、勇敢地愛，因此她總認為自己生不逢時，應該生在她所愛的珍奧斯汀年代。

全片以艾嘉特的蛻變為核心，從她踏出第一步，克服心理恐懼前往英國駐村計劃開始，她卸下心房重新認識自己，並在一連串偶然與巧合之下，正視自己的慾望和情感。不同於明亮浮誇的浪漫喜劇，全片構圖優雅柔和，配上詼諧又頗具詩意的對白，讓觀眾跟著艾嘉特一同在如詩如畫的場景中一起迷惘、一起歡笑，進而得到療癒。

《珍奧斯汀誤了我一生》。圖/天馬行空提供

《珍奧斯汀誤了我一生》。圖/天馬行空提供

《珍奧斯汀誤了我一生》。圖/天馬行空提供

《珍奧斯汀誤了我一生》。圖/天馬行空提供

《珍奧斯汀誤了我一生》。圖/天馬行空提供