《凡爾賽玫瑰》老番才是王道 祖師級少女漫畫上線Netflix

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《凡爾賽的玫瑰》。右圖/擷取自Netflix。左圖/擷取自verbara-movie.jp
《凡爾賽的玫瑰》。右圖/擷取自Netflix。左圖/擷取自verbara-movie.jp

自池田理代子經典少女《凡爾賽玫瑰》（The Rose of Versailles），在於今年1月31日隆重上映後，引發熱烈討論與懷舊熱潮。如今這部萬眾期待的作品終於即將跨海上映——將於4月30日正式登陸 Netflix，全球觀眾終於有機會一睹這場命運交織與革命之愛的壯麗史詩！

《凡爾賽玫瑰》以18世紀大革命前夕為背景，身為女性卻以男裝軍官活躍宮廷的奧斯卡，與瑪麗安東妮之間的命運交織。兩人都有各自的職責要履行，在愛與責任、身分與抉擇之間掙扎，也見證了歷史洪流下的盛世與崩解。

《凡爾賽玫瑰》以華麗畫面重現凡爾賽宮廷，更以細膩筆觸描繪女性在權力與命運夾縫中的堅毅與悲愴。華麗外表下，是一場愛與信念的革命。

本片由備受矚目的動畫製作公司 MAPPA 操刀（代表作包括《電鋸人》、《亂馬1/2》），導演為吉村愛（《與魔共舞》、《我的青春戀愛物語果然有問題》第一季），編劇金春智子（《妖怪旅館營業中》、《娜娜》）與她再度聯手，強強聯手令人期待。角色設計由岡真裡子擔任，配樂則由澤野弘之與山本康太共同打造，氣勢磅礡、情感豐沛，為整部作品增添張力與浪漫氣息。主題曲《凡爾賽宮》則由實力派歌手 Ayaka 傾情演唱，為這場愛與革命的交響曲畫下完美註解。Netflix 釋出官方預告片，讓人搶先感受華麗視覺與情感張力的雙重衝擊。

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《凡爾賽的玫瑰》。右圖/擷取自Netflix。

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