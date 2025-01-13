《凡爾賽玫瑰》半世紀風華依舊 少女漫畫王者回歸

《凡爾賽玫瑰》（ベルサイユのばら） (The Rose of Versailles)漫畫書系列是日本漫畫家池田理代子創作的漫畫，於1972年開始在周刊《Margaret》（集英社）上連載。累計發行量已超過2,000萬冊。

故事講述，十八世紀末的法國波旁王朝的凡爾賽宮，奧斯卡·佛朗索瓦，一名被當作男孩撫養的貴族千金，從十四歲起便以侍衛隊長的身份效忠宮廷，肩負起保護奧地利公主、法國末代王后瑪麗·安東妮德的重任。在腥風血雨的宮廷鬥爭中，奧斯卡展現出不凡的堅韌與忠誠。奧斯卡周旋於三位命運攸關的人物之間：

瑪麗·安東妮德：從奧地利遠嫁法國的末代王后，奢華與孤寂交織的人生，最終深陷宮廷風暴之中。

漢斯·菲爾遜：來自瑞典的貴族，瑪麗心靈的慰藉，與奧斯卡命運暗中交錯的情感羈絆。

安德烈：奧斯卡的青梅竹馬，侍衛中的堅實後盾，對奧斯卡始終如一的深情卻無法說出口。

該作品是以法國大革命為背景的浪漫歷史劇，作品獲得巨大成功並被改編為TV動畫、真人電影以及舞台劇，打破了長期壟斷日本漫畫界的手塚治虫少女漫畫表現形式，與手塚治虫的《怪醫黑傑克》和永井豪的《惡魔人》並稱為20世紀70年代三大不朽傑作。

《凡爾賽玫瑰》漫畫，名列20世紀70年代三大不朽傑作。圖/擷取自網路

《凡爾賽的玫瑰》電視動畫

本作的電視動畫版於1979年10月10日－1980年9月3日期間在日本電視台播出，全40集。

《凡爾賽的玫瑰》寶塚歌劇團改編舞台劇

本作除了動畫版外，日本有名的寶塚歌劇團也編寫了音樂劇，1974年首演創下了寶塚歌劇團的最高上座率。1989年再度公演，寶塚歌劇團雪組上演《凡爾賽玫瑰-奧斯卡與安德烈編》，並推出其他以不同主角為中心的版本，於2001年再度推出《凡爾賽玫瑰2001》，直到2006年，參觀此劇的人次已超過400萬人。

《凡爾賽玫瑰》寶塚歌劇團改編舞台劇。圖/擷取自網路

《凡爾賽的玫瑰》劇場版

《凡爾賽玫瑰》的全新動畫電影官方宣布2025年1月31日上映。官方簡介如下：

奧斯卡-弗朗索瓦·德·賈傑特，幕府將軍家族的繼承人，一個打扮成男人的美麗男人，被當作他的「兒子」撫養長大。

瑪麗安托瓦內特是一位來自鄰國奧地利的高貴優雅的王后。

安德烈·格蘭迪爾（Andre Grandier）是一名平民，是奧斯卡的僕人和兒時好友。

漢斯·阿克塞爾·馮·費森是一位英俊又聰明的瑞典伯爵。

他們在18世紀末法國繁華的凡爾賽宮相遇，儘管受到時代的擺佈，卻美好地過著各自的命運。

《凡爾賽玫瑰》已公開主題曲《The Rose of Versailles》演唱片段👇

劇場版動畫《凡爾賽玫瑰》主要預告片👇

《凡爾賽的玫瑰》劇場版。圖/擷取自網verbara-movie.jp

《凡爾賽的玫瑰》劇場版。圖/擷取自網verbara-movie.jp

《凡爾賽的玫瑰》劇場版。圖/擷取自網verbara-movie.jp

《凡爾賽的玫瑰》劇場版。圖/擷取自網verbara-movie.jp

《凡爾賽的玫瑰》劇場版。圖/擷取自網verbara-movie.jp

《凡爾賽的玫瑰》劇場版。圖/擷取自網verbara-movie.jp

《凡爾賽的玫瑰》劇場版。圖/擷取自網verbara-movie.jp