《無線殺機》單親媽媽成為獵物 梅根費伊挑戰最狠角色

第一次約會本來就已經夠緊張了，如果這時候，有個看不見的匿名網路用戶不斷傳送非常私密的梗圖給你，而這些訊息的內容從一開始的無傷大雅，逐漸升級到令人恐懼的死亡威脅，那將會是一場令人不寒而慄的惡夢。

環球影業將於4月11日推出驚悚新片《無線殺機》，由知名導演克里斯多福藍登再度回歸執導最擅長的驚悚類型，他曾以《忌日快樂》系列巧妙融合戲謔風格與懸疑張力，這次要打造一部貼近時事的全新「誰是兇手」驚悚片。故事從一場看似平凡的約會開始，隨著事件逐步擴大，牽涉其中的每個人不但都有嫌疑，也都有可能成為下一位受害者。

曾獲艾美獎提名，並以熱門影集《白蓮花大飯店》和《模範愛侶》爆紅的女演員梅根費伊，在片中飾演女主角薇拉。她表示，《無線殺機》表面上是一部驚悚電影，但隨著劇情發展，觀眾會逐漸意識到生活在科技監控底下的人類其實是多麼脆弱。片中薇拉開始接到來自不明人士的神秘檔案，而對方更透過各種現代科技手段設下陷阱，逼迫她不得不遵從指令，這也讓我們反思這些電子設備的安全性，並質疑我們是否過度依賴它們。

梅根費伊說：「這部電影最令人恐懼的地方在於，你知道這種事情是有可能發生的。你可能會收到這樣的陌生訊息，然後當你環顧四周，看見每個人都在低頭滑著手機時，你完全不知道是誰傳來的。這就是我們現在所處的世界。」此外，電影中有不少動作場面需要她親自上陣，對此她也樂於接受挑戰。她說：「這是我第一次在電影中做特技演出。」她與特技替身演員艾歐菲貝利（《噬血芭蕾》、《不良姐妹》）緊密合作，「我感到非常興奮，艾歐菲真的非常厲害，我們一起完成了很多酷炫的特技。我們的特技團隊也非常棒。一開始我真的有些害怕，因為艾歐菲太強了，但去做一些我沒嘗試過的挑戰並學習新事物真的非常有趣，也是很棒的經驗。」

《無線殺機》。圖/環球影業UIP

《無線殺機》敘述一位多年未曾約會的單親媽媽薇拉，她終於鼓起來到約會地點的一家高級餐廳之後，因為她的約會對象亨利（《到我們為止》布蘭登斯克勒納 飾）比預期中更有魅力和更帥氣而感到非常高興。但是隨著一連串的匿名訊息開始陸續傳送到她的手機，薇拉就從一開始的煩躁逐漸陷入恐懼，而這兩人之間原本擦出的火花也開始冷卻下來。

後來她收到指示不准把這件事告訴任何人，而且必須遵守匿名訊息的指令，否則她透過手機上的家用監視器看到的帽T神祕人物就會殺死薇拉年幼的兒子以及充當保姆的妹妹。薇拉必須完全按照指令行動，否則她所愛的每個人都會死去，而一直在無形中折磨她的神祕人物最後的指令又是什麼？殺死亨利。

本片的演員陣容還包括維奧莉畢恩（《真心話大冒險》）以及新進演員雅各羅賓森分別飾演薇拉妹妹和兒子；里德戴蒙（《魔球》）、 嘉布蕾萊恩（《權欲第四季：武力》）、傑佛瑞塞爾夫（《麥克與麗塔》）、艾德威克斯（喜劇影集《怪咖婦產科》）以及崔維斯尼爾森（《The Lake》）則飾演餐廳的員工和客人。4月11日上映。

《無線殺機》。圖/環球影業UIP

《無線殺機》。圖/環球影業UIP

《無線殺機》。圖/環球影業UIP

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《無線殺機》。圖/環球影業UIP

《無線殺機》。圖/環球影業UIP

《無線殺機》。圖/環球影業UIP

《無線殺機》。圖/環球影業UIP

《無線殺機》。圖/環球影業UIP

《無線殺機》。圖/環球影業UIP

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