《精奇大家庭》噴淚喜劇 邀高中生免費看，公益團體暖心同行

★《鋼鐵雨》《正義辯護人》導演自編自導溫馨喜劇

★《露梁：死亡之海》金倫奭X《依法相愛吧》李昇基 精彩共演

★ 韓國知名影城「CGV」觀眾滿意度高達93%口碑沸騰

★ 韓國媒體盛讚：令人揪心感動的喜劇鉅獻

★ 兒子出家後，給了我一個大“精”喜

人喜劇鉅獻《精奇大家庭》由《露梁：死亡之海》金倫奭、《依法相愛吧》李昇基主演，故事敘述在兒子文錫（李昇基 飾）出家後，美食老店「平滿屋」的老闆無玉（金倫奭 飾）原本擔心家族會就此斷後，沒想到某天可愛的孫子、孫女竟找上門，一家展開意料之外的同居生活！

《精奇大家庭》是梁宇晳導演繼《鋼鐵雨：深潛行動》後，最新的電影作品，對於這次會以「家庭」作為作品主軸的原因，梁宇晳導演表示：「家庭是人類所擁有的最保守的領域，但至今的型態和目標似乎有了很大的轉變。家庭或家人並非總是溫暖或有趣的存在，也有令人感到棘手的部分，有時也會令人感到很有壓力。」

《精奇大家庭》台灣上映前，將於4月7日、8日、9日一連三天每晚6點，於西門町樂聲影城舉辦「學生搶先場」與「特別公益場」，讓更多觀眾能夠提前感受這部溫馨動人的電影。「學生搶先場」開放全台灣高中生免費觀賞，凡持有效學生證即可入場，每場座位有限，額滿為止，期盼高中生們能夠共襄盛舉，一同體驗電影帶來的感動。

同時，也安排「特別公益場」，邀請勵馨基金會、家扶基金會及中華育幼機構兒童關懷協會的資助者、社工、孩童與家長們一同觀賞。電影中關於家庭與親情的核心價值，也與公益場的初衷相契合，期望透過這次的活動，帶給受顧兒童與家庭溫暖與啟發，邀請各界共度這場充滿感動與歡笑的電影時光。

《精奇大家庭》李昇基在本作中飾演一名僧侶。圖/車庫娛樂提供

出道12年的姜漢娜，以《Start-Up：我的新創時代》、《我的室友是九尾狐》等作為台灣觀眾熟知，她表示：「我很喜歡導演的作品，讀了劇本後，覺得就像讀了一本很美的小說。導演是一位很嚴謹又認真的人，也充滿智慧，就像百科全書一樣無所不知，也知道所有很瑣碎的資訊，真的幫了我很多忙。導演也像親伯父一樣溫暖，到了拍攝現場，感覺就像回老家見到家人。」

而有「神級美魔女」之稱的金成鈴，在《精奇大家庭》中和金倫奭飾演一對伴侶，她表示：「我覺得我們倆滿適合的，不是甜甜蜜蜜的，而是有點傲嬌的感覺！因為對彼此敞開心房了，才會互相折磨對方。」動人喜劇鉅獻《精奇大家庭》4月11日（五）在臺上映！

《貞淑的推銷》金成鈴在《精奇大家庭》中在餃子名店工作。圖/車庫娛樂提供

《我的室友是九尾狐》姜漢娜稱《精奇大家庭》像親伯父一樣溫暖。圖/車庫娛樂提供

「神級美魔女」金成鈴《精奇大家庭》攜手影帝金倫奭成伴侶互相折磨？！。圖/車庫娛樂提供

《精奇大家庭》影帝金倫奭飾演突然獲得孫子孫女的爺爺。圖/車庫娛樂提供

《精奇大家庭》。圖/車庫娛樂提供