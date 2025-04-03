《真・武士傳YAIBA》青山剛昌30年經典復活 鐵劍劍氣衝天

知名漫畫家青山剛昌的經典漫畫《真・武士傳YAIBA》(真･侍伝 YAIBA)全新動畫，即將在2025年4月正式開播，本作為時隔30年重新動畫化，由製作《進擊的巨人》《SPY×FAMILY間諜家家酒》的動畫公司WIT STUDIO擔綱，主角鐵刃的聲優更與舊版相同均為高山南擔任配音，不僅保有豐富的原作劇情及角色靈魂，更以現代動畫技術表現動畫精髓，將帶給動漫迷最新鮮及暢快的觀影體驗，點燃熱血與冒險的火花。

《YAIBA》（城市風雲兒）是日本漫畫家青山剛昌的早期成名作之一。1993年改編成動畫《剣勇伝説YAIBA》，台灣譯為《九龍珠》，另外也作成同名的遊戲。2025年全新動畫《真・武士傳YAIBA》由知名動畫導演蓮井隆弘執導，並由擁有豐富劇作經驗的待田堂子負責劇本設計，動畫則由青山剛昌親自監修，確保劇情與角色形象忠於原作。動畫除了由高山南擔任主角鐵刃配音，更加入石見舞菜香、細谷佳正、小西克幸、諏訪部順一等實力堅強的聲優陣容，超高水準配音絕對讓人大呼過癮。

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《真・武士傳YAIBA》。圖/曼迪傳播提供