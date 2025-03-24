《我在平行時空戀上妳》中島健人演「成年大雄」重寫愛情結局

日本當紅男女神中島健人、milet合演2025年度話題愛情電影《我在平行時空戀上妳》，即將在4月2日全台浪漫獻映。本片由戀愛電影大師導演三木孝浩執導，在日本締造破億亮眼票房，馬不停蹄跑宣傳的中島健人日前驚喜現蹤台灣，他在大直美麗華影城看到自己主演的《我在平行時空戀上妳》電影預告，不禁興奮合影預告並錄影發文，打片不遺餘力，也讓影城該電視牆成了粉絲朝聖熱點。中島健人更與milet合體向台粉打招呼、發射超甜手指愛心，其中一段他撂中文片名「我在平行時空戀上妳」，即使發音超難依舊標準又流利，大展語言天分，一旁的milet也忍不住為他掌聲鼓勵。

中島健人去年從星達拓（STARTO，前傑尼斯）團體「Sexy Zone」單飛畢業之前，首次海外見面會就獻給台灣，沒想到時隔一年，近日他再度來台並曬出多張台灣美食照，久違的小籠包讓他貼「哭哭」表情符號，直呼「想念到哭」，更陸續被目擊現身龍山寺、十分老街、北藝大等地，最特別的是他在大直美麗華影城電視牆前與自己的電影預告拍照留念，所到之處皆吸引粉絲追星朝聖，引發轟動！粉絲猜測他這次可能是來錄節目，但一切尚待官方正式發表，在此之前，就由他與milet主演的最新浪漫愛情電影《我在平行時空戀上妳》回饋台灣粉絲的熱情。

新片《我在平行時空戀上妳》中，中島健人飾演人氣小說家神林陸，事業家庭兩得意的他卻意外掉入平行時空，面臨失去摯愛的危機，他必須不顧一切重新追求已是大明星且不認得他的妻子美波，改寫自己的命運。

導演三木孝浩曾打造《明天，我要和昨天的妳約會》、《即使，這份戀情今晚就會從世界上消失》等經典愛情電影，這次新片找來中島健人和milet擔任男女主角，被網友直呼是完美神選角，導演自認神林陸這個角色就像是《哆啦A夢》中的「成年版大雄」，觀眾能透過中島健人的用心詮釋，看到最真實的人性與情感變化，製片松下剛也對中島健人的表現讚不絕口：「他不僅擁有偶像級的俊美外表與溫柔氣質，更重要的是，他能夠詮釋帶有些許自負但又不失魅力的角色。」

《我在平行時空戀上妳》中島健人。圖/甲上娛樂提供

milet在片中從有音樂夢想的大學生、家庭主婦，變身超級巨星，展現迷人多元面貌，當初便是由導演三木孝浩欽點演出，導演認為milet的音樂才華與純真魅力能完美詮釋「前園美波」這個角色。而milet為此特別接受了一年多的表演訓練，成功展現出超越新人的精湛演技，令日本觀眾刮目相看，驚喜直呼：「milet演技太好了，根本看不出來沒演過戲」「戴著眼鏡的milet可愛到爆！」也有不少觀眾讚嘆電影畫面美到不可思議，也高度評價三木孝浩執導的所有作品，都能「將女演員原本的可愛發揮到極致」！

日劇熟面孔桐谷健太這次在《我在平行時空戀上妳》飾演中島健人的好麻吉兼神隊友，為跨越到平行時空的中島出謀劃策，助他追回人生摯愛，這也是他們在2022年共演電影《來自收容所的愛》後再度合作，私下交情深厚、默契十足，讓他們在電影裡的友情更加自然動人。日前他們上訪談節目宣傳電影，中島健人表示演戲對他而言，就像是實現夢想的體驗，有次遭遇瓶頸，桐谷健太的一句話讓他改變了想法，「這份工作本來就是一場遊戲，不是嗎？」讓中島恍然大悟：「是啊，我應該盡情享受這一切！」中島健人還分享，桐谷對他而言是像「大哥」一般的存在，無論是心情低落還是個人私事都能向桐谷傾訴，戲裡戲外都儼然是他的心靈導師。《我在平行時空戀上妳》將於4月2日在台浪漫獻映，更多資訊👉甲上娛樂粉絲團

👇《我在平行時空戀上妳》中島健人 X milet 撂中文向台粉打招呼

👇《我在平行時空戀上妳》正式預告

《我在平行時空戀上妳》中島健人(右)在上課時被老師抓包寫小說，左為好友桐谷健太。圖/甲上娛樂提供

《我在平行時空戀上妳》中島健人(右)重新追求已是大明星且不認得他的妻子milet，改寫自己的命運。圖/甲上娛樂提供

《我在平行時空戀上妳》桐谷健太(左)戲裡戲外對中島健人而言是像「大哥」般的存在。圖/甲上娛樂提供

桐谷健太這次在《我在平行時空戀上妳》飾演中島健人的好麻吉兼神隊友。圖/甲上娛樂提供

《我在平行時空戀上妳》導演三木孝浩認為milet的音樂才華與純真魅力能完美詮釋「前園美波」這個角色。圖/甲上娛樂提供

《我在平行時空戀上妳》。圖/甲上娛樂